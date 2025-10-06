La reunión que podría explicar el origen del triple crimen narco: "Pequeño J" y un encuentro clave

Arribas también indicó que Matías Agustín Ozorio (28), considerado la mano derecha de Pequeño J, se negó a declarar ante la Justicia. Además, reveló que la apertura de los celulares secuestrados permitió detectar nuevas comunicaciones y posibles implicados.

“Creemos que hay entre tres o cuatro personas más, por lo menos, y en las próximas horas habrá más allanamientos. Esta semana tomaremos nuevas declaraciones testimoniales en la sede de la Fiscalía”, detalló el funcionario judicial.

El fiscal explicó que, una vez que se logre individualizar a las personas que aparecen en los audios analizados, se procederá a detenerlas. “Todavía no hay ningún pedido concreto, pero puede pasar en las próximas horas”, anticipó.

Respecto a la posible conexión con el narcotráfico, Arribas aclaró que esa línea de investigación aún no fue confirmada: “Todavía no tenemos probado que se trate de un caso de narcotráfico. Es una de las hipótesis, pero necesitamos pruebas más concretas para vincularlo con esa actividad”.

Por el momento, “Pequeño J” y Ozorio permanecen detenidos, mientras se analizan los teléfonos celulares y se rastrean las últimas comunicaciones de las tres jóvenes asesinadas. La Justicia intenta determinar si hubo una emboscada planificada y si existieron otras personas que colaboraron en el crimen.

Lara Gutiérrez y Pequeño J fueron vistos juntos antes del brutal asesinato en Florencio Varela

En las últimas horas, se conoció una foto que muestra a la más chica de las tres víctimas y al joven narco de 20 años caminando juntos, con una tercera persona que actualmente está prófuga y una cuarta, días antes del brutal asesinato.

En Desayuno Americano (América) mostraron la captura de una cámara de seguridad en la que se los podría ver a los jóvenes caminando en la calle, dando cuenta de que existía una relación previo a la trampa narco mortal.

lara pequeño j

“Acá había una relación entre Lara y Pequeño J”, confirmaron en Desayuno Americano. Y explicaron: “Esta foto del noviazgo entre Lara y Pequeño J, este que ves acá de pantalón blanco es Pequeño J”.