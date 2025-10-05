En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
José Luis Espert
Elecciones 2025

Milei calificó como "gesto noble" la renuncia de Espert y denunció "una operación siniestra"

El Presidente admitió que la decisión estuvo relacionada con la dificultad para instalar temas de agenda por fuera del vínculo del diputado con Machado.

“En vez de discutir las cosas de acá para adelante, para convertir a la Argentina en potencia y prospere, se estaba discutiendo si (en La Libertad Avanza) estamos manchados o no. Es una locura viniendo de quien viene”, apuntó en diálogo con LN+.

Asimismo, planteó: “Es muy dificil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes. Una persona honesta no está acostumbrada a ese barro. Cada persona, frente a este conjunto de calumnias, no sabe cómo va a reaccionar. Es horrible lo que le hicieron. Es una operación siniestra”.

En tanto, hizo énfasis en que el economista fue contratado en aquel momento por el sector privado: “Si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? No. Está claro que no tenía malas intenciones. Cuando Espert hizo esto, esta persona no estaba imputada; además, se lo presentaron personas honorables".

Para Milei, los candidatos de la oposición están “blindados”: “Nadie les va a preguntar a (Jorge) Taiana o a (Juan) Grabois nada. Tienen récord de condenados y tienen a la jefa de la banda con una tobillera. Y todavía le falta la causa de Los Sauces-Hotesur, los cuadernos de la corrupción y el Memorándum con Irán. Están más sucios que una papa".

Y agregó: “Como ellos están sucios, ensucian a todos los demás para que crean que todos somos lo mismo. Y hoy Espert demostró que no somos lo mismo. Es un peleador, un gladiador. ¿Por qué se baja? Porque tiene una responsabilidad histórica y la causa de la libertad es más importante que nosotros".

