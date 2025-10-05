Milei calificó como "gesto noble" la renuncia de Espert y denunció "una operación siniestra"

En tanto, hizo énfasis en que el economista fue contratado en aquel momento por el sector privado: “Si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿lo va a hacer por la vía bancaria? No. Está claro que no tenía malas intenciones. Cuando Espert hizo esto, esta persona no estaba imputada; además, se lo presentaron personas honorables".

Para Milei, los candidatos de la oposición están “blindados”: “Nadie les va a preguntar a (Jorge) Taiana o a (Juan) Grabois nada. Tienen récord de condenados y tienen a la jefa de la banda con una tobillera. Y todavía le falta la causa de Los Sauces-Hotesur, los cuadernos de la corrupción y el Memorándum con Irán. Están más sucios que una papa".

Y agregó: “Como ellos están sucios, ensucian a todos los demás para que crean que todos somos lo mismo. Y hoy Espert demostró que no somos lo mismo. Es un peleador, un gladiador. ¿Por qué se baja? Porque tiene una responsabilidad histórica y la causa de la libertad es más importante que nosotros".