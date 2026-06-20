Victoria Villarruel: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

“No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada si estamos en democracia y esto representa la bandera para todos los argentinos. Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación. Hay que preguntarles por qué son maleducados”, señaló Villarruel, quien durante el himno llamó la atención al ubicarse de espaldas al escenario donde estaba el jefe de Estado para mirar la bandera recién izada.

Para la titular del Senado, el foco de la jornada debía ser estrictamente institucional y patriótico, centrado en “recordar la bandera y la figura del general Belgrano”.

Pese a lo Villarruel cerró sus declaraciones con un mensaje de unidad: “Yo defiendo ante todo lo que nos une. No quiero hacer de esto un acto político, ni quiero tener ninguna otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano”, concluyó.

En el acto por el Día de la Bandera, Milei se mostró con Adorni y reivindicó a Belgrano: "Fue el primer intelectual liberal económico argentino"

El presidente Javier Milei encabezó este sábado en Rosario el acto central por el Día de la Bandera, donde reivindicó la figura de Manuel Belgrano, a quien definió como un “reformista ilustrado” y el “primer intelectual liberal económico argentino”.

El mandatario, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con quienes se abrazó antes de su discurso, también expresó que los argentinos “aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”.