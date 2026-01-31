Convocan a un paro en todos los aeropuertos de Argentina
La medida de fuerza es impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenaza con realizar un paro de 24 horas el próximo lunes 2 de febrero en más de 27 aeropuertos del país.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)amenaza con realizar un paro de 24 horas el próximo lunes 2 de febrero en más de 27 aeropuertos del país, en reclamo al atraso en el pago de los sueldos a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), según informaron. La medida de fuerza podría provocar cancelaciones y demoras de vuelos en plena temporada de verano.
La convocatoria a realizar la medida de fuerza surgió luego de que el sindicato, encabezado por Rodolfo Aguiar, denunciara el incumplimiento de un aumento salarial previamente acordado y que los haberes de enero permanecían impagos.
Según explicaron desde ATE, la decisión del Poder Ejecutivo de retrotraer las actualizaciones paritarias generó una situación de incertidumbre financiera para los trabajadores del sector.
En este contexto, Aguiar apuntó: “Cualquier demora o cancelación de vuelos será responsabilidad exclusiva del Gobierno”. En la misma línea, el dirigente añadió que “el incremento ya estaba reflejado en los recibos de sueldo y podía comprobarse en el sistema SARHA”.
ATE aclaró que la impugnación del acuerdo no provino de los representantes del sector, sino de un sindicato ajeno al convenio. En caso de que no se cumplan las actas firmadas y se abonen los haberes, “el paro comenzará a las 00 del lunes y alcanzará a trabajadores de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos, entre otros”, precisó Aguiar. También indicó que “quedarán exceptuados los vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos”.
El gremio declaró estado de asamblea permanente y adelantó que podría implementar un quite de colaboración o cese de tareas antes del inicio formal del paro, lo que podría complicar aún más la operativa en los aeropuertos.
Aguiar subrayó: “No vamos a permitir que la incapacidad de algún dirigente sindical y las presiones políticas del Gobierno dejen a los trabajadores sin salario ni aumento. La Administración Nacional de Aviación Civil y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son responsables de este conflicto”.
En un mensaje final, el líder sindical agregó: “El atraso en los pagos y los incumplimientos generan inseguridad y precarización. Están jugando con el bolsillo de los trabajadores; sin salario, no trabajamos y paramos”.