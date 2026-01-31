Convocan a un paro en todos los aeropuertos de Argentina

aguiar

ATE aclaró que la impugnación del acuerdo no provino de los representantes del sector, sino de un sindicato ajeno al convenio. En caso de que no se cumplan las actas firmadas y se abonen los haberes, “el paro comenzará a las 00 del lunes y alcanzará a trabajadores de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos, entre otros”, precisó Aguiar. También indicó que “quedarán exceptuados los vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos”.

El gremio declaró estado de asamblea permanente y adelantó que podría implementar un quite de colaboración o cese de tareas antes del inicio formal del paro, lo que podría complicar aún más la operativa en los aeropuertos.

Aguiar subrayó: “No vamos a permitir que la incapacidad de algún dirigente sindical y las presiones políticas del Gobierno dejen a los trabajadores sin salario ni aumento. La Administración Nacional de Aviación Civil y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son responsables de este conflicto”.

En un mensaje final, el líder sindical agregó: “El atraso en los pagos y los incumplimientos generan inseguridad y precarización. Están jugando con el bolsillo de los trabajadores; sin salario, no trabajamos y paramos”.