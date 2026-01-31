Anunciaron un paro de trenes por falta de acuerdo salarial: cuándo será
La medida de fuerza fue informada por el gremio La Fraternidad. Si no se recibe una mejora sustancial en la mesa de negociación, la protesta se hará efectiva.
La tensión en el sistema ferroviario se profundizó este sábado luego de que el gremio La Fraternidad advirtiera que evalúa convocar a un paro general de trenes el próximo jueves. Si no se recibe una mejora salarial sustancial en la mesa de negociación, la medida se hará efectiva.
El malestar sindical se disparó tras la última reunión paritaria, en la que las empresas del sector ofrecieron una recomposición de apenas 1% para los salarios de enero, una propuesta que el gremio calificó como insuficiente frente al contexto inflacionario.
Aunque la amenaza de paro ya fue planteada, la definición de la medida de fuerza quedó en suspenso por 48 horas. Fuentes sindicales indicaron que la decisión final dependerá de las nuevas ofertas que puedan surgir este lunes, cuando se retomen las conversaciones entre los representantes gremiales y las patronales.
En caso de que no haya avances, La Fraternidad anticipó que formalizará la convocatoria a la huelga ese mismo lunes, a través de un comunicado oficial, lo que podría derivar en una paralización total de los servicios ferroviarios en todo el país.
Cruce con el Gobierno y rechazo a la reforma laboral
El conflicto salarial se inscribe en un clima de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional. El secretario general del gremio, Omar Maturano, ya había expresado públicamente su rechazo a distintos puntos de la reforma laboral impulsada por la administración del presidente Javier Milei.
Mientras continúan las negociaciones, crece la expectativa por la definición del conflicto, que podría impactar de lleno en el transporte ferroviario y en millones de usuarios si finalmente se concreta el paro anunciado.