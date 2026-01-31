Anunciaron un paro de trenes por falta de acuerdo salarial: cuándo será

720 - 2026-01-31T201803.566 La medida de fuerza fue informada por el gremio La Fraternidad.

Cruce con el Gobierno y rechazo a la reforma laboral

El conflicto salarial se inscribe en un clima de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional. El secretario general del gremio, Omar Maturano, ya había expresado públicamente su rechazo a distintos puntos de la reforma laboral impulsada por la administración del presidente Javier Milei.

Mientras continúan las negociaciones, crece la expectativa por la definición del conflicto, que podría impactar de lleno en el transporte ferroviario y en millones de usuarios si finalmente se concreta el paro anunciado.