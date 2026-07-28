Nico Vázquez, Moria Casán y más: las fotos de los looks de los famosos en los Premios Pinti 2026

Moria Casán recibió la distinción por su Trayectoria en Actuación Teatral Femenina; Guillermo Francella fue homenajeado por su Trayectoria en Actuación Teatral Masculina; y Carlos Rottemberg recibió el reconocimiento por su Trayectoria en Producción Teatral.

PrimiciasYa te acerca las imágenes de los looks de los famosos que pasaron por la alfombra roja en el evento, entre quienes estuvieron NIco Vázquez y Dai Fernández, Pablo Codevilla, Leticia Brédice, Moria Casán, Cecilia Roth, Fabián Medina Flores, Adrián Suar y Rocío Robles, Nito Artaza, Lizy Tagliani, Costa, Fernando Dente, Marcela Baños, entre otros.

RS Fotos

La lista completa de los ganadores de los Premios Pinti 2026

Mejor Comedia

Berlín Berlín

La función que sale mal

Medida por medida (la culpa es tuya)

Parlamento

Una navidad de mierda

Mejor Drama o Comedia Dramática

El brote

Habitación Macbeth

Imprenteros

Las Hijas

Lo que el río hace

Mejor Musical

Annie

Charlie y la Fábrica de Chocolate

Cuando Frank conoció a Carlitos

Hairspray

The Ópera Locos

Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo

Chanta

El equilibrista

Feliz Día Sutottos

Suavecita

Un poyo rojo

Mejor Obra de Autoría Nacional

Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi

El brote de Emiliano Dionisi

La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco

Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull

Pundonor de Andrea Garrote

Mejor Actriz de Comedia

Carla Peterson - Sottovoce

Fernanda Metilli - Berlín Berlín

Lorena Vega - Sottovoce

Pilar Gamboa - Parlamento

Verónica Llinás - Una navidad de mierda

Mejor Actor de Comedia

Adrián Suar - Sottovoce

Diego Reinhold - La función que sale mal

Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín

Luis Brandoni - Quién es Quién

Maxi de la Cruz - Berlín Berlín

Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática

Andrea Garrote - Pundonor

Julieta Zylberberg- Prima Facie

Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria

Pilar Gamboa - Las Hijas

Valeria Lois- La vida extraordinaria

Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática

Carlos Portaluppi - Druk

Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche

Luis Machín- La última sesión de Freud

Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth

Roberto Peloni - El brote

Mejor Actriz en Musical

Alejandra Perlusky - Billy Elliot

Alejandra Radano- Company

Belén Bilbao - Hairspray

Julieta Nair Calvo - Annie

Lizy Tagliani - Annie

Mejor Actor en Musical

Agustín Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Fer Dente - Company

Lucas Gerson - Cuando Frank conoció a Carlitos

Lucas Alván- The Ópera locos

Sebastián Almada- Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Actriz de reparto

Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín

Mónica Raiola - Lo que el río hace

Paula Kohan - Cuestión de género

Vane Butera - Company

Mejor Actor de reparto

David Masajnik - Rocky

Ian Ferreira- Hairspray

Juan Isola - El Jefe del Jefe

Marcelo Savignone - Berlín Berlín

Mariano Saborido- Lo que el río hace

Mejor Dirección

Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Emiliano Dionisi - El brote

Fer Dente - Hairspray

María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace

Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos

Mejor Coreografía

Analía González - Annie

Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate

Gustavo Wons - Billy Elliot

Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo

Vanesa García Millán - Hairspray

Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín

José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín

Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche

Tato Fernández – Rocky

Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray

Fabián Sigona y Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray

Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento

Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original

Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate

David Seldes (Iluminación) – Hairspray

Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot

Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky

Mejor Producción

Club Media y Olga - Hairspray

Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel- Desde el jardín

MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg- Charlie y la Fábrica de Chocolate

Preludio y RGB Entertainment- Annie

Preludio y RGB Entertainment- Rocky