Nico Vázquez, Moria Casán y más: las fotos de los looks de los famosos en los Premios Pinti 2026

Moria Casán recibió la distinción por su Trayectoria en Actuación Teatral Femenina; Guillermo Francella fue homenajeado por su Trayectoria en Actuación Teatral Masculina; y Carlos Rottemberg recibió el reconocimiento por su Trayectoria en Producción Teatral.
PrimiciasYa te acerca las imágenes de los looks de los famosos que pasaron por la alfombra roja en el evento, entre quienes estuvieron NIco Vázquez y Dai Fernández, Pablo Codevilla, Leticia Brédice, Moria Casán, Cecilia Roth, Fabián Medina Flores, Adrián Suar y Rocío Robles, Nito Artaza, Lizy Tagliani, Costa, Fernando Dente, Marcela Baños, entre otros.
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La lista completa de los ganadores de los Premios Pinti 2026
Mejor Comedia
Berlín Berlín
La función que sale mal
Medida por medida (la culpa es tuya)
Parlamento
Una navidad de mierda
Mejor Drama o Comedia Dramática
El brote
Habitación Macbeth
Imprenteros
Las Hijas
Lo que el río hace
Mejor Musical
Annie
Charlie y la Fábrica de Chocolate
Cuando Frank conoció a Carlitos
Hairspray
The Ópera Locos
Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo
Chanta
El equilibrista
Feliz Día Sutottos
Suavecita
Un poyo rojo
Mejor Obra de Autoría Nacional
Cuando Frank conoció a Carlitos de Gustavo Manuel González y Raúl López Rossi
El brote de Emiliano Dionisi
La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco
Lo que el río hace de María Marull y Paula Marull
Pundonor de Andrea Garrote
Mejor Actriz de Comedia
Carla Peterson - Sottovoce
Fernanda Metilli - Berlín Berlín
Lorena Vega - Sottovoce
Pilar Gamboa - Parlamento
Verónica Llinás - Una navidad de mierda
Mejor Actor de Comedia
Adrián Suar - Sottovoce
Diego Reinhold - La función que sale mal
Juan Pablo Geretto - Berlín Berlín
Luis Brandoni - Quién es Quién
Maxi de la Cruz - Berlín Berlín
Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática
Andrea Garrote - Pundonor
Julieta Zylberberg- Prima Facie
Lorena Vega - Imprenteros y La vida extraordinaria
Pilar Gamboa - Las Hijas
Valeria Lois- La vida extraordinaria
Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática
Carlos Portaluppi - Druk
Iñaki Aldao - El curioso incidente del perro a medianoche
Luis Machín- La última sesión de Freud
Pompeyo Audivert - Habitación Macbeth
Roberto Peloni - El brote
Mejor Actriz en Musical
Alejandra Perlusky - Billy Elliot
Alejandra Radano- Company
Belén Bilbao - Hairspray
Julieta Nair Calvo - Annie
Lizy Tagliani - Annie
Mejor Actor en Musical
Agustín Aristarán - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Fer Dente - Company
Lucas Gerson - Cuando Frank conoció a Carlitos
Lucas Alván- The Ópera locos
Sebastián Almada- Charlie y la Fábrica de Chocolate
Mejor Actriz de reparto
Dolores Ocampo - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Lucía Adúriz Bravo - Berlín Berlín
Mónica Raiola - Lo que el río hace
Paula Kohan - Cuestión de género
Vane Butera - Company
Mejor Actor de reparto
David Masajnik - Rocky
Ian Ferreira- Hairspray
Juan Isola - El Jefe del Jefe
Marcelo Savignone - Berlín Berlín
Mariano Saborido- Lo que el río hace
Mejor Dirección
Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Emiliano Dionisi - El brote
Fer Dente - Hairspray
María Marull y Paula Marull - Lo que el río hace
Natalia Del Castillo - Cuando Frank conoció a Carlitos
Mejor Coreografía
Analía González - Annie
Analía González - Charlie y la Fábrica de Chocolate
Gustavo Wons - Billy Elliot
Luciano Rosso, Nicolás Poggi y Alfonso Barón - Un poyo rojo
Vanesa García Millán - Hairspray
Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual
Gonzalo Córdoba Estévez – Berlín Berlín
José Ponce Aragón – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estévez – Desde el jardín
Tadeo Jones – El curioso incidente del perro a medianoche
Tato Fernández – Rocky
Mejor Diseño de Vestuario, Caracterización y/o Maquillaje
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray
Fabián Sigona y Matías Nazareno (Caracterización y Maquillaje) – Hairspray
Matías Nazareno y Feliciano San Román (Caracterización y Maquillaje) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Rodrigo González Garillo (Vestuario) – Parlamento
Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (Vestuario) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original
Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (Iluminación) – Charlie y la Fábrica de Chocolate
David Seldes (Iluminación) – Hairspray
Gastón Briski (Sonido) – Billy Elliot
Gonzalo González (Iluminación) – El curioso incidente del perro a medianoche
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky
Mejor Producción
Club Media y Olga - Hairspray
Guillermo Francella, Adrián Suar y Pablo Kompel- Desde el jardín
MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos Rottemberg y Tomás Rottemberg- Charlie y la Fábrica de Chocolate
Preludio y RGB Entertainment- Annie
Preludio y RGB Entertainment- Rocky