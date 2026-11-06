Tribunal por Malvinas: qué especialistas encabezarán la ofensiva judicial argentina contra el Reino Unido

El planteo apunta a evitar que las actividades hidrocarburíferas impulsadas bajo autorizaciones británicas puedan generar consecuencias sobre los recursos naturales y los derechos soberanos que Argentina reivindica sobre la región.

En particular, el Gobierno busca que se adopten medidas de carácter preventivo mientras continúa la controversia, para impedir que el desarrollo de proyectos petroleros produzca situaciones difíciles de revertir.

La Cuenca Malvinas Norte constituye una zona de interés estratégico por su potencial energético. La posibilidad de desarrollar yacimientos de petróleo en el área agrega una dimensión económica a la histórica controversia de soberanía entre ambos países.

Para Argentina, las actividades autorizadas por el Reino Unido en los espacios marítimos en disputa constituyen decisiones unilaterales que desconocen sus reclamos sobre las islas y su plataforma continental.

Quiénes integran el equipo de especialistas que defenderá a Argentina

La representación argentina contará con tres especialistas internacionales de reconocida trayectoria en derecho internacional público y resolución de controversias. Uno de ellos será Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Kohen participó en la representación argentina durante el conflicto por la fragata Libertad, retenida en Ghana en 2012. En aquella oportunidad, el mismo tribunal dispuso como medida provisional la liberación del buque argentino.

También integrará el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido por sus investigaciones sobre soberanía permanente de los Estados sobre los recursos naturales.

El tercer especialista será Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS), con experiencia académica en mecanismos internacionales de resolución de disputas.

La incorporación de estos juristas busca reforzar la posición argentina en una instancia que combina cuestiones de derecho marítimo, explotación de recursos naturales y controversias internacionales.

El antecedente de la fragata Libertad y la importancia de las medidas provisionales

Uno de los antecedentes más relevantes para la estrategia argentina es el caso de la fragata Libertad, que en 2012 permaneció retenida en Ghana como consecuencia de un reclamo judicial de acreedores.

En aquel conflicto, Argentina acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que ordenó la liberación inmediata del buque como medida provisional.

Aunque se trata de controversias jurídicas diferentes, el antecedente demuestra la capacidad del tribunal para disponer medidas urgentes destinadas a preservar derechos mientras se resuelve una disputa internacional.

En el caso de Malvinas, la solicitud argentina apunta a frenar actividades vinculadas con la explotación petrolera antes de que puedan producir consecuencias irreversibles.

Una eventual decisión favorable sobre las medidas provisionales no equivaldría, por sí misma, a un pronunciamiento definitivo sobre la soberanía de las islas.