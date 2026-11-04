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Argentina logró el respaldo unánime de países iberoamericanos por el reclamo de soberanía de Malvinas

El apoyo quedó formalizado en un comunicado especial aprobado durante la reunión de cancilleres de la XXX Cumbre Iberoamericana. El documento reclama que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones por Malvinas.

Argentina logró el respaldo unánime de países iberoamericanos por el reclamo de soberanía de Malvinas. (Foto: @pabloquirno).

Argentina logró el respaldo unánime de países iberoamericanos por el reclamo de soberanía de Malvinas. (Foto: @pabloquirno).

La Argentina recibió el respaldo unánime de los países iberoamericanos a su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, luego de que los ministros de Relaciones Exteriores aprobaran un comunicado especial durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El documento insta al Gobierno argentino y al Reino Unido a reanudar las negociaciones diplomáticas para resolver la disputa y reconoce la disposición de Buenos Aires a avanzar en una solución pacífica.

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El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien destacó el acompañamiento regional en un contexto de tensión por los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La controversia está vinculada con las licencias otorgadas por el Reino Unido a las empresas Rockhopper y Navitas, que el Gobierno argentino considera ilegítimas.

El canciller destacó el respaldo de los países iberoamericanos, en medio de la disputa por los proyectos de explotación de hidrocarburos sobre Malvinas. (Foto: archivo)

El canciller destacó el respaldo de los países iberoamericanos, en medio de la disputa por los proyectos de explotación de hidrocarburos sobre Malvinas. (Foto: archivo)

El reclamo argentino y el respaldo de la región

A través de un mensaje publicado después de la reunión, Quirno destacó que los países iberoamericanos volvieron a acompañar la posición argentina sobre la soberanía de las islas.

El documento solicita que ambos gobiernos retomen las conversaciones bilaterales “a la mayor brevedad posible” y plantea que la controversia debe resolverse por medios pacíficos y de acuerdo con el derecho internacional.

Además, reconoce la disposición constructiva de la Argentina para avanzar en una salida negociada y retomar el diálogo diplomático, una posición que el Gobierno sostiene en distintos ámbitos internacionales.

Quirno destacó que los países iberoamericanos volvieron a acompañar la posición argentina sobre la soberanía de las islas. (Foto: archivo)

Quirno destacó que los países iberoamericanos volvieron a acompañar la posición argentina sobre la soberanía de las islas. (Foto: archivo)

En ese sentido, el canciller reafirmó la voluntad argentina de continuar por esa vía: "Estamos dispuestos a retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía por la vía diplomática y pacífica, como lo hemos pedido reiteradamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

El pronunciamiento también vuelve a poner en discusión la situación colonial que, según la posición argentina, persiste en las islas y la necesidad de encontrar una solución definitiva a la disputa.

La controversia por la explotación de hidrocarburos

El respaldo diplomático se produjo mientras continúa el conflicto por los proyectos de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte.

Quirno cuestionó las licencias otorgadas por el Reino Unido a Rockhopper y Navitas y sostuvo que la Argentina lleva adelante una estrategia integral para defender sus derechos soberanos y evitar la explotación de recursos naturales no renovables en el área en disputa.

La actividad proyectada en esa zona constituye uno de los principales focos de tensión entre ambos países, debido a que el Gobierno argentino considera que las autorizaciones británicas carecen de legitimidad.

Milei se ausentó de la inauguración de la Cumbre Iberoamericana

Por su parte, el presidente Javier Milei no participó de la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni asistirá a la cena ofrecida por el rey Felipe VI en el Palacio Real.

Su agenda contempla, en cambio, reuniones con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dos referentes de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez.

La agenda de Milei en Madrid contempla una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal. (Foto: archivo)

La agenda de Milei en Madrid contempla una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal. (Foto: archivo)

El mandatario sí participará este jueves de la sesión plenaria de la cumbre, donde coincidirá con Sánchez, dos semanas después de haberlo calificado como “impresentable dictador” y “corrupto” durante su última visita a España.

El miércoles por la noche, Milei tiene previsto reunirse con Abascal, mientras que el encuentro con Díaz Ayuso se realizará el jueves a las 13:30, después de la cumbre.

En pocas palabras

  • Argentina recibe respaldo: Países iberoamericanos apoyaron el reclamo de soberanía sobre Malvinas en la XXX Cumbre.
  • Reanudar negociaciones: El comunicado insta a Argentina y Reino Unido a dialogar para resolver la disputa de soberanía.
  • Controversia hidrocarburífera: El pronunciamiento surge en medio de la tensión por la exploración de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
Resumen generado por Thinkindot AI
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