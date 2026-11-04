Argentina logró el respaldo unánime de países iberoamericanos por el reclamo de soberanía de Malvinas

Además, reconoce la disposición constructiva de la Argentina para avanzar en una salida negociada y retomar el diálogo diplomático, una posición que el Gobierno sostiene en distintos ámbitos internacionales.

Quirno destacó que los países iberoamericanos volvieron a acompañar la posición argentina sobre la soberanía de las islas. (Foto: archivo)

En ese sentido, el canciller reafirmó la voluntad argentina de continuar por esa vía: "Estamos dispuestos a retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía por la vía diplomática y pacífica, como lo hemos pedido reiteradamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

El pronunciamiento también vuelve a poner en discusión la situación colonial que, según la posición argentina, persiste en las islas y la necesidad de encontrar una solución definitiva a la disputa.

La controversia por la explotación de hidrocarburos

El respaldo diplomático se produjo mientras continúa el conflicto por los proyectos de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte.

Quirno cuestionó las licencias otorgadas por el Reino Unido a Rockhopper y Navitas y sostuvo que la Argentina lleva adelante una estrategia integral para defender sus derechos soberanos y evitar la explotación de recursos naturales no renovables en el área en disputa.

La actividad proyectada en esa zona constituye uno de los principales focos de tensión entre ambos países, debido a que el Gobierno argentino considera que las autorizaciones británicas carecen de legitimidad.

Milei se ausentó de la inauguración de la Cumbre Iberoamericana

Por su parte, el presidente Javier Milei no participó de la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni asistirá a la cena ofrecida por el rey Felipe VI en el Palacio Real.

Su agenda contempla, en cambio, reuniones con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dos referentes de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez.

La agenda de Milei en Madrid contempla una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal. (Foto: archivo)

El mandatario sí participará este jueves de la sesión plenaria de la cumbre, donde coincidirá con Sánchez, dos semanas después de haberlo calificado como “impresentable dictador” y “corrupto” durante su última visita a España.

El miércoles por la noche, Milei tiene previsto reunirse con Abascal, mientras que el encuentro con Díaz Ayuso se realizará el jueves a las 13:30, después de la cumbre.