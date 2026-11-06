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Atención, River: el resultado catastrófico que lo dejaría sin localía en octavos del Clausura y con posibilidades de Superclásico

River venció a Aldosivi y perfila la localía en octavos, aunque un resultado insólito cambiaría el mapa.

River venció a Aldosivi y perfila la localía en octavos

River venció a Aldosivi y perfila la localía en octavos, aunque un resultado insólito cambiaría el mapa.

En el arranque de la 16° y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, la tabla de posiciones comenzó a ofrecer certezas rumbo a los playoffs. Durante la jornada del jueves, River Plate cumplió con su tarea al superar por 2-0 al descendido Aldosivi en Mar del Plata. Horas más tarde, el panorama se tornó aún más favorable para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tras la caída de Belgrano de Córdoba por 2-1 ante Gimnasia en La Plata, un desenlace que dejó al Millonario en una posición de privilegio para adueñarse del cuarto lugar del Grupo B y asegurar la localía en los octavos de final.

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Con 26 puntos acumulados y una diferencia de gol de +7, el elenco de Núñez mantiene un solo competidor matemático en carrera con capacidad de alcanzar su línea. Se trata de Barracas Central, conjunto que se ubica sexto con 23 unidades y un saldo de +2 en goles. Para que el Guapo logre arrebatarle el cuarto puesto a La Banda en su encuentro de este viernes frente a Racing en condición de local, necesitará registrar un marcador de proporciones históricas: un 6-0 le permitiría a Barracas igualar los tantos a favor de River y quedar con un gol menos en contra, mientras que un 6-1 empataría todos los criterios numéricos y dejaría al equipo de la capital al frente por la tabla de fair play. Cualquier diferencia mayor a cinco goles desplazaría directamente al Millonario al quinto escalón.

Qué tendría que pasar para que haya un Superclásico en octavos de final

Aunque la probabilidad de que Barracas logre semejante abultada victoria resulta remota, esa eventual caída de River al quinto puesto abriría un escenario de altísimo impacto para la primera ronda eliminatoria. Si la escuadra millonaria finaliza quinta en el Grupo B, podría cruzarse directamente ante Boca Juniors en octavos, siempre y cuando el equipo xeneize tropiece en su partido ante Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield supere a Unión de Santa Fe, relegando a Boca al cuarto lugar de la Zona A. Todas las incógnitas operativas de ambos grupos terminarán de resolverse entre las jornadas de viernes y sábado.

En el marco actual de la tabla, con la Banda ocupando la cuarta posición de su grupo, el inicio de la fase eliminatoria lo enfrentaría de manera directa contra Lanús. El cuadro Granate cerrará la zona el domingo visitando a Central Córdoba de Santiago del Estero. No obstante, según las variantes de marcadores que se registren en el cierre del certamen, el rival de River también podría ser Vélez, Defensa y Justicia o Newell's Old Boys.

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