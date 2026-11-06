Atención, River: el resultado catastrófico que lo dejaría sin localía en octavos del Clausura y con posibilidades de Superclásico

Con 26 puntos acumulados y una diferencia de gol de +7, el elenco de Núñez mantiene un solo competidor matemático en carrera con capacidad de alcanzar su línea. Se trata de Barracas Central, conjunto que se ubica sexto con 23 unidades y un saldo de +2 en goles. Para que el Guapo logre arrebatarle el cuarto puesto a La Banda en su encuentro de este viernes frente a Racing en condición de local, necesitará registrar un marcador de proporciones históricas: un 6-0 le permitiría a Barracas igualar los tantos a favor de River y quedar con un gol menos en contra, mientras que un 6-1 empataría todos los criterios numéricos y dejaría al equipo de la capital al frente por la tabla de fair play. Cualquier diferencia mayor a cinco goles desplazaría directamente al Millonario al quinto escalón.