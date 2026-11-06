Atención, River: el resultado catastrófico que lo dejaría sin localía en octavos del Clausura y con posibilidades de Superclásico

En el arranque de la 16° y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, la tabla de posiciones comenzó a ofrecer certezas rumbo a los playoffs. Durante la jornada del jueves, River Plate cumplió con su tarea al superar por 2-0 al descendido Aldosivi en Mar del Plata. Horas más tarde, el panorama se tornó aún más favorable para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tras la caída de Belgrano de Córdoba por 2-1 ante Gimnasia en La Plata, un desenlace que dejó al Millonario en una posición de privilegio para adueñarse del cuarto lugar del Grupo B y asegurar la localía en los octavos de final.