Un funcionario de Zárate se ausentó de una sesión y fue acusado de haber ido a un partido de básquet

"El secretario incurre en una falta grave. No es una potestad que tiene si viene o no viene. Esto no es un partido de básquet que él decide si va o no a ver el festejo del equipo. Acá está obligado, porque lo resolvió la mayoría y porque así lo resolvió la ley", expresó uno de los concejales opositores presente durante la sesión.

funcionario basquet zarate.png

En rigor, el funcionario estuvo presente en la agónica victoria de Zárate Básquet, que, con un triple a falta de tres segundos en el marcador, se impuso 107-104 frente a Racing de Olavarría, según informó el diario Clarín.

Se lo pudo ver gritando en una foto que compartió un medio local y que tiene en primer plano un jugador que festeja el triunfo que le acaba de dar a su equipo.

La mañana siguiente, Cimiotta no asistió al recinto, pero sí presentó un expediente de casi 300 páginas, donde respondía las preguntas que le habían enviado, y una nota en la que adujo problemas de agenda, asegurando que tenía una reunión laboral en La Plata.