Por presión de los intendentes, ahora Alberto lanza su "guerra" contra la inseguridad

Alberto Fernández se quedó casi sin palabras luego del discurso de Aníbal Fernández, que en medio de las críticas por la ola de inseguridad en las principales conglomerados urbanos del país y el avance del narcotráfico, Argentina por primera vez en años quedó afuera de la lista de países que usan precursores químicos para la fabricación de drogas".

Alberto Fernández relanzó la política de seguridad junto a Aníbal Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Otro acto con gobernadores en el CCK.jfif

"Celebro que podamos tener este primer Consejo de Seguridad Interior de este 2022 porque Argentina tiene un problema serio de seguridad que no podemos obviar", dijo el Presidente ante un auditorio en el CCK que estuvo integrado también por organismos de seguridad internacionales como el FBI, la DEA y agencias europeas.

Fernández dijo que "el delito es un problema que tiene distintas causalidades una es la desigualdad" y agregó que "el delito no prospera o prospera menos en las sociedades donde la igualdad es más clara". En cambio, evaluó que según "está probado científicamente", "en las sociedades más ricas distribuyen mal y la violencia del delito es permanente".

En busca de apoyo de los gobernadores e intendentes

Alberto Fernández en el CCK. El Consejo de Seguridad Interior volvió a reunir al presidente con ministros y gobernadores.jfif

El Presidente buscó el apoyo de gobernadores que participaron de la reunión y posteriormente se sumaron a otro encuentro que tuvo lugar en la Casa Rosada para discutir sobre el conflicto de la Nación y CABA por la distribución de la coparticipación federal. "Si queremos ver de qué modo enfocar la lucha contra el delito ahí tenemos que prestar atención, en políticas contra la desigualdad", planteó.

En otro tiro por elevación a la oposición de Juntos por el Cambio, Fernández advirtió contra los que fomentan "caminos más fáciles para la prevención de delito como el aumento de penas, o la baja de la edad imputabilidad", porque dijo "son soluciones que en verdad, atacan los resultados pero no atacan las causas" y dijo que para el actual Gobierno "el ataque de las causas es lo central".

"El tema de la seguridad para mi tiene una relevancia singular porque en el siglo XXI la seguridad de un derecho humano", agregó el presidente luego de más de un año de no referirse al tema.

El acto se dio en el marco de un creciente reclamo de intendentes del PJ del conurbano bonaerense que la semana pasada pidieron una audiencia con el Presidente, con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el gobernador Axel Kicillof, para reclamar que dejen de lado las peleas internas y se junten para buscar soluciones políticas a los problemas de la inflación y la inseguridad.

Como había anticipado A24.com, los intendentes del oficialismo y de la oposición reclaman a Nación y a la Provincia, la promoción de una ley para la creación de las policías locales, con el objetivo de tomar los jefes comunales las riendas de las políticas de seguridad en cada territorio municipal.

"No es un capricho de los intendentes, es una demanda creciente de los vecinos", había dicho en declaraciones a A24.com uno de los jefes territoriales del PJ bonaerense, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

El discurso del presidente pareció estar dirigido a esos reclamos: "todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguro por las calles y nosotros debemos garantizarle a todos los ciudadanos ese derecho a no sentir miedo al salir de su casa. No es una tarea simple porque además somos un país federal, donde la solución al problema de la inseguridad está distribuida en niveles distintos, el gobierno nacional haciéndose cargo de delitos federal, los gobiernos provinciales de los delitos no federales y los municipios" dijo y agregó: "Allí el trabajo que tenemos que hacer es conjunto, serio, responsable, mancomunado porque en realidad el problema es grave".

El narcotráfico fue uno de los ejes centrales del encuentro, en el que tanto el presidente como el ministro de Seguridad reconocieron la preocupación porque "hay provincias, como Santa Fe, que la están pasando muy mal, y lo que podemos hacer es estar al lado de ellas ayudando”

“El trabajo del Estado es evitar que haya víctimas, y eso tenemos que hacerlo trabajando juntos y asumiendo el problema en su exacta dimensión”, insistió.

Fernández habló por segundo día consecutivo en el Centro Cultural Kirchner, luego de relanzar la convocatoria a un acuerdo de precios y salarios en el marco del Consejo Económico y Social el martes, este miércoles, presidió la apertura del primer seminario internacional sobre criminalidad organizada, Nuevos desafíos de las políticas públicas contra la Narcocriminalidad, que se realiza en el marco del encuentro del Consejo de Seguridad Interior 2022.

Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular de la cartera de Seguridad, Aníbal Fernández. También participaron del seminario los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (de manera virtual desde Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).