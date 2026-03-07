En vivo Radio La Red
Mundo
Israel
Irán
Medio Oriente

Benjamín Netanyahu aseguró que Israel tiene el control "casi total" del espacio aéreo iraní

El primer ministro israelí afirmó que la campaña militar contra Irán seguirá “con toda la fuerza” y que el objetivo es debilitar al régimen. En paralelo, junto a Estados Unidos, atacaron un depósito de petróleo en Teherán.

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. 

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país logró un control “casi total” del espacio aéreo iraní y adelantó que la ofensiva militar continuará “con toda la fuerza”. En un mensaje televisado difundido tras el final del sabbat, el mandatario sostuvo que la operación militar “está cambiando el rostro de Oriente Medio”.

el petróleo crudo no para de subir en los mercados internacionales. ¿Qué puede suceder con los combustibles en la Argentina? (Foto: A24.com)

Netanyahu afirmó que Israel tiene preparado “un plan organizado con muchas sorpresas” para la próxima fase del conflicto y reiteró que el objetivo estratégico es debilitar y desestabilizar al gobierno iraní. “La guerra contra Irán continuará sin pausas y sin compromisos”, señaló el jefe del gobierno israelí, quien además advirtió que los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní también están “en la mira” de las fuerzas israelíes.

Durante su discurso, Netanyahu también envió un mensaje directo a la población iraní: “El momento de la verdad se acerca. No estamos intentando dividir Irán, estamos tratando de liberarlo”. El líder israelí también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su respaldo en el conflicto y sostuvo que la alianza entre ambos países es “más fuerte que nunca”.

Ataque de Estados Unidos e Israel contra infraestructura petrolera en Teherán

En paralelo a las declaraciones de Netanyahu, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra un depósito de petróleo ubicado en el sur de Teherán, según informaron medios estatales iraníes. De acuerdo con la agencia de noticias ILNA, el depósito se encuentra en una zona cercana a una refinería clave para la infraestructura energética iraní, aunque las instalaciones de la refinería no habrían sufrido daños directos durante el ataque.

El Canal 14 de Israel informó que aviones israelíes atacaron cerca de 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo. Tras los bombardeos, se registraron incendios de gran magnitud en el complejo petrolero. Horas antes de los ataques, el presidente estadounidense Donald Trump había anticipado una ofensiva con un mensaje contundente: “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”.

El mandatario también advirtió que Washington podría ampliar la lista de objetivos en territorio iraní, en respuesta a lo que calificó como “mal comportamiento” de Teherán en la región. La escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos mantiene en máxima tensión a Medio Oriente y genera preocupación internacional por la posibilidad de que el conflicto se expanda a otros países de la región.

