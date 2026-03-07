Benjamín Netanyahu aseguró que Israel tiene el control "casi total" del espacio aéreo iraní

El Canal 14 de Israel informó que aviones israelíes atacaron cerca de 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo. Tras los bombardeos, se registraron incendios de gran magnitud en el complejo petrolero. Horas antes de los ataques, el presidente estadounidense Donald Trump había anticipado una ofensiva con un mensaje contundente: “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”.

Embed Ataque a una refinería.

El mandatario también advirtió que Washington podría ampliar la lista de objetivos en territorio iraní, en respuesta a lo que calificó como “mal comportamiento” de Teherán en la región. La escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos mantiene en máxima tensión a Medio Oriente y genera preocupación internacional por la posibilidad de que el conflicto se expanda a otros países de la región.