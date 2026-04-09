La ayuda de Benjamín Netanyahu a Donald Trump ante la frágil paz en Medio Oriente

Del peligro de continuar la guerra a dos negociaciones de paz

Si se toma en cuenta como estaba el mundo esta mañana, las noticias que llegan de Israel son buenas, sin dudarlo. Habrá que ver cómo se realiza ese diálogo, pero las palabras son muchísimo más útiles que los misiles y las balas. Otro punto por seguir detenidamente es quién marcará el paso.

¿Serán los Estados Unidos, que ahora le pueden decir a Irán que su aliado acepta negociar por Hezbollah? ¿Será Israel según lo que venga como respuesta desde Beirut? ¿O Irán esperará ver algún dato cierto sobre esa nueva negociación? En todo caso, al régimen fundamentalista solo le queda poco más de un día para anunciar dos cosas muy importantes: estará frente a los norteamericanos en Islamabad y el estrecho volverá a abrirse, aunque sea parcialmente.

Israel tiene ahora que definir con las autoridades de El Líbano que pasará con Hezbollah. Desde 2023, eliminó a varios de sus jefes.

hezbollah

¿Quién es la autoridad formal del Líbano hoy?

La máxima autoridad formal del Estado es el presidente, hoy Joseph Aoun. Pero quien conduce el gobierno día a día es el primer ministro, hoy Nawaf Salam. Ambos cargos existen porque el Líbano tiene un sistema parlamentario-confesional, es decir, el poder está repartido por religión.

Ninguno manda solo. Esa es justamente la clave del sistema libanés. Desde el llamado “Pacto Nacional” y luego el Acuerdo de Taif, el reparto de poder quedó armado así:

Presidente : siempre debe ser cristiano maronita

: siempre debe ser Primer ministro : siempre debe ser musulmán sunnita

: siempre debe ser Presidente del Parlamento: siempre debe ser musulmán chiita

O sea: el poder institucional está dividido entre cristianos, sunnitas y chiitas. Por eso, cuando se habla del Líbano, no alcanza con decir “el gobierno”: en realidad hay un delicado sistema de equilibrio sectario.

Formalmente, el Líbano es una democracia parlamentaria. Tiene:

Parlamento electo

Elecciones

Constitución

Gobierno civil

pluralidad partidaria

Pero en la práctica, es una democracia muy condicionada, muy fragmentada y muy débil. Fragmentada y capturada parcialmente por poderes paralelos. Como Hezbollah, aliado de Irán. Con el paso dado por Israel, la tregua tiene un ligero punto de apoyo más firme.