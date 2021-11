Un sindicalista de la CGT fue atacado a tiros a horas de la elección de su gremio

En un comunicado oficial, desde el gremio indicaron que "Roberto Coria sufrió un atentado contra su vida. Está fuera de peligro", y llamó a "votar normalmente" mañana.

"Queremos transmitir tranquilidad a toda la familia de Guincheros, a los trabajadores y trabajadoras. Está mañana nuestro Secretario Roberto Coria, fue víctima de un atentado en su casa de Lanús. Lo importante: Su Estado es estable y se encuentra fuera de peligro", agregaron.

"Hoy a las 7, Coria estaba hablando con su hijo en la puerta de su casa familiar en Lanús cuando un sicario bajó de un auto, pasó corriendo y efectuó 4 balazos. Luego la persona se subió a una moto que lo esperaba y huyó. Uno de los proyectiles impacto en su ingle y atravesó su cadera. Se trasladó por sus propios medios al hospital más cercano", informaron.

ELECCIONES NACIONALES: ROBERTO CORIA SUFRIÓ UN ATENTADO CONTRA SU VIDA



Está fuera de peligro y nos hace un llamado para mañana ir a votar normalmente.



Los Guincheros estamos de pie más que nunca.#ROBERTOCORIACONDUCCIÓN pic.twitter.com/h1fuCrE4uk — Sindicato Guincheros (@Guincherosok) November 25, 2021

Asimismo, desde el sindicato no buscar "responsables" y que no se relacione el hecho "con nuestro proceso electoral. "Es la Justicia la que debe intervenir. Confiamos en que la verdad salga a la luz, los hechos dilucidados y los responsables juzgados".



"Si algunos vivos piensan que se van a aprovechar de este desgraciado hecho para que afecte nuestras elecciones democráticas, debemos más que nunca demostrarles que no hay lugar para la violencia ni para los grupos que puedan apañarlos", concluyeron.