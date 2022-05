Una funcionaria del Gobierno dijo que la reforma de la Boleta Única es "imprudente" y genera "incertidumbre"

"¿Cuál es el fundamento? ¿Descartar la ausencia de boletas en los cuartos oscuros? Nadie pudo cuantificar cuál es la magnitud del problema. Cuando escucho hablar de irregularidades, me preocupa, porque se pone en cuestionamiento la legitimidad de todos los representantes electos", señaló.

Por otra parte, advirtió: "Que haya ahorro de dinero no garantiza una reducción de costos, y tampoco hay diagnóstico sobre la logística que es requerida".

García Blanco dijo además que la Boleta Única Papel "no termina con las listas sábanas" sino que "genera que el votante desconozca la oferta electoral completa al momento de elegir. Otorga mayor exposición a las cabezas de lista, desvaloriza a la agrupación política y personaliza a los candidatos".

En cambio, argumentó que "la boleta partidaria garantiza información accesible y completa al electorado", por lo que consideró que "eliminarla vulneraría el derecho a los electores de conocer acabadamente la oferta electoral, delegando esta responsabilidad en la difusión de los medios de comunicación".

"La boleta partidaria permite una fiscalización y escrutinio rápidos. En cambio, en la boleta única se complejiza y genera confusión", añadió.

Por último, aseguró que "una reforma de esta magnitud genera incertidumbre al momento de elegir magistratura. Es el escenario más complejo que puede haber, y ni hablar en caso de simultaneidad".

"Creo que sería imprudente. una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda", finalizó.

La Dirección Nacional Electoral dijo que es "una discusión apresurada"

Más tarde tomó la palabra el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, quien afirmó que es "apresurada" la discusión sobre una reforma electoral de este tipo.

"Estamos en una discusión apresurada, me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar y diagnosticar sobre algo que es el corazón de nuestro sistema electoral. Menos de un mes, con un dictamen que todavía no vi, me parece complejo", planteó.

"Hoy estamos discutiendo 22 proyectos, algunos contradictorios entre sí, pero me parece que es sintomático. Si no tenemos un diagnóstico claro, es difícil tener una práxis homogénea", agregó.

Por otra parte, apuntó a la "previsibilidad" con la que debería tratarse una medida como esta. "Esta discusión nos genera ruido porque ya empezamos el proceso administrativo de la elección del año que viene. Ya hicimos un esbozo del presupuesto, estamos discutiendo los pliegos de licitaciones y compras", comentó.

"El sistema (actual) funciona. El electorado lo conoce, lo valora, hay un nivel de participación alto. Hemos tenido resultados con diferencias muy escuetas y no hubo un nivel de conflictividad alto", esgrimió.