Una productora vinculada a la TV Pública pagó el viaje de Adorni a Punta del Este

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El caso se enmarca en una investigación judicial que busca determinar las condiciones en las que se realizó el viaje de Adorni y su familia a Uruguay durante el feriado de carnaval.

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La investigación de Lijo

El juez federal Ariel Lijo lleva adelante la investigación de la causa que investiga el viaje de Adorni y su familia a Uruguay durante el feriado de carnaval de febrero. En ese contexto, Lijo ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria relevar todas las cámaras y registros fílmicos del aeropuerto de San Fernando correspondientes al 12 de febrero, con el objetivo de reconstruir el recorrido completo del funcionario.

La medida incluye imágenes de accesos, pista, hangares, estacionamientos y zonas cercanas al lugar de embarque. Además, la Justicia solicitó los registros del vuelo realizado en el avión Honda Jet matrícula LVHWA, operado por Alpha Centauri, así como el listado de todas las operaciones aéreas registradas en una franja de cuatro horas antes y después del despegue.

El viaje de Adorni a Nueva York

La situación se suma a la polémica reciente por el viaje de Adorni a Nueva York, donde participó del evento Argentina Week junto al presidente Javier Milei y la comitiva oficial. En ese marco, el funcionario explicó la presencia de su esposa en el viaje y sostuvo que ya tenía previsto trasladarse a esa ciudad.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, señaló en una entrevista a A24.