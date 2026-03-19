El Gobierno volvió a respaldar a Manuel Adorni tras la nueva denuncia

"¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color...Así son...Fin", replicó el presidente Milei en un posteo en su cuenta oficial en X este jueves, un mensaje difundido en la misma red por .
¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color... Así son... Fin. https://t.co/PcwyMany85
"Fake. Fin", había posteado Adorni para desmentir este jueves una nota publicada en un diario en el que se especulaba con que en el Gobierno el próximo fin de semana decidirían si lo sostienen o le piden la renuncia a raíz de los escándalos en los que quedó involucrado el jefe de Gabinete de Milei tras subir a su esposa, Bettina Angeletti, al avión presidencial durante la gira de una semana pasada a los Estados Unidos, y el viaje en un avión privado a Punta del Este en febrero pasado, que ahora la justicia investiga cómo lo pagó.
La desmentida del Gobierno surgió horas después de que trascendiera una nueva denuncia contra Adorni, a quien se le atribuye un inmueble en un country privado en Exaltación de la Cruz, con golf y caballerizas.
Según la denuncia por presunto "enriquecimiento ilícito" presentada por la diputada Marcela Pagano, la casa "no aparece en su última declaración jurada" y se suma a la polémica por un viaje en vuelo privado a Punta del Este.
En la Casa Rosada calificaron a Adorni como "la persona más transparente de la Argentina" en un intento de desmentir rumores sobre cierto malestar en el triángulo de hierro de Milei, y que podrían pedirle que de un paso al costado.
Pero una alta fuente de la Casa Rosada negó que se esté analizando pedirle la renuncia.
En el triángulo de hierro de Milei sostienen que el escándalo "no afectó la imagen del gobierno" y que "no es comparable con el escándalo de Alberto Fernández en Olivos".
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo una irónica publicación en su cuenta de X, sobre los rumores de su posible salida del Gobierno, que desmintió, y adjuntó una foto con el presidente Javier Milei. Adorni escribió: "El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin".
En medio de estos escándalos, el jefe de Gabinete debe presentar su primer informe de gestión, ante la Cámara de Diputados a mediados de Abril.
¿Qué dicen en Casa Rosada del avance del caso $LIBRA?
Desde el triángulo más cercano a Javier Milei, también salieron a relativizar el avance en la investigación judicial por presunta estafa contra el presidente Javier Mile, su hermana Karina y Adorni en la causa de la croptomoneda $LIBRA.
Aseguran que el escándalo $LIBRA tampoco impacta sobre la opinión de la gente porque no entiende de qué se trata la denuncia, e insisten con que "el Presidente no hizo nada incorrecto".
Mientras avanza la causa $LIBRA en tribunales, el Gobierno busca blindar al presidente, en el Congreso ante la posibilidad de que la oposición intente avanzar en el pedido de juicio político a Javier Milei y su eventual destitución.
El presidente de la Cámara de Diputados e integrante de la mesa política de Milei, Martín Menem buscará que la Comisión de Juicio Político de Diputados quede en manos del oficialismo y propondrá al jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, para presidirla. Así bloqueará cualquier intento de la oposición.
En Balcarce 50 consideran que será casi imposible que la oposición pueda avanzar el tema en el recinto porque se necesitan dos tercios para la acusación que debería votar Diputados para elevar el juicio ante el Senado, ya que el oficialismo tiene más de un tercio de las bancas en la Cámara Baja y suma a los aliados.
Respecto a la investigación judicial, en el Gobierno apelan a invalidar como prueba legal los registros de llamadas telefónicas y los audios del empresario Mauricio Novelli con el presidente desde Olivos, y con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo antes y después del lanzamiento de la criptomoneda, y apuntan a que se investigue cómo se filtraron para poner en duda su veracidad.