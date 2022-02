El jefe de La Cámpora dio los primeros pasos el lunes en La Plata, donde reunió a los consejeros de las distintas secciones electorales para avanzar en las listas de unidad de los distritos, que deben renovarse el próximo 27 de marzo.

Primera digresión: si bien el peronismo había acusado recibo del error que significó no hacer uso de las PASO en 2021, cuando Juntos por el Cambio sí lo hizo y generó mayor volumen y, por último, una victoria electoral, es llamativo que ahora el PJ provincial decida cerrarse de nuevo sobre nóminas únicas.

Pero Máximo Kirchner necesita (y quiere) la unidad territorial en momentos de desconfianza e intrigas en el oficialismo por el rechazo de una porción de la alianza al acuerdo con el FMI anunciado por Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Ya sin el brazo legislativo del Congreso, el PJ Bonaerense será el centro de operaciones del hijo Kirchner. Allí asumió a fines del año pasado, en un acto en la Quinta de San Vicente que compartió con el propio Presidente, cuando nada hacía pensar en la fractura de hoy.

katopodis manzu.jpg Katopodis junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur. (Foto: archivo)

De la reunión del lunes en La Plata participaron ministros nacionales y provinciales como Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social) -exponentes del albertismo-, y Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), cercano a Cristina Kirchner, así como también Martín Insaurralde (Jefatura de Gabinete) y Leonardo Nardini (Infraestructura), dos de las espadas del gobierno de Axel Kicillof.

En un mensaje al Gobierno, los popes del peronismo pidieron atacar la inflación, que en enero fue del 3,9%, para que no se "frene" la recuperación económica, y plantearon también la necesidad de “recomponer” el salario de los trabajadores, en momentos en que muchos gremios están activando sus pedidos de reapertura de paritarias.

Tampoco se olvidaron del reclamo por la inseguridad y llamaron a activar “políticas activas que respondan a la demanda de la sociedad”, al calor de la interna creciente entre el ministro nacional, Aníbal Fernández, y su par provincial Sergio Berni.

El camino de Máximo

máximo kirchner.jpg Máximo Kirchner junto a Alberto Fernández.

El encuentro fue hermético (como casi todo en el mundo de La Cámpora), pero A24.com pudo saber que el clima fue ameno y que no se hicieron distinciones entre albertismo, camporismo y kirchnerismo. “Hablaron todos lo más bien”, le dijo a este portal una fuente del PJ bonaerense.

En ese meeting, Máximo pidió a los consejeros que eviten la confrontación en los distritos donde se pueda para lograr la “mayor cantidad” posible de listas de unidad. El cierre de listas locales es este jueves, rumbo a la elección del 27 de marzo.

Traducido: en las ciudades donde gobierne el peronismo es muy poco probable que haya internas, o en caso de que las hubiera las ganaría el intendente o el candidato que designe; la pulseada por los PJ locales quedará confinada a las localidades donde el PJ sea oposición (como Mar del Plata, por mencionar un distrito grande, donde el dirigente Rodolfo “Manino” Iriart podría enfrentar a la titular de la Anses, Fernanda Raverta).

Fernanda Raverta Anses.jpg Fernanda Raverta, titular del Anses. (Foto: archivo)

En los cálculos de los peronistas territoriales, habría internas en 30 ó 40 distritos de los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires.

Saldado este punto, el jefe de La Cámpora tiene que maniobrar otra interna. “El albertismo cree que los peronistas clásicos no van a votar a Cristina o al kirchnerismo, pero la realidad de los afiliados es muy distinta a lo que se dice en la cúpula partidaria o en los cafés”, analizó ante este portal un conocedor de vieja data de los manejos en el PJ.

Según esa lectura, “algunos que creen que con hacer antikirchnerismo van a ganar, y esa es una postura de los dirigentes, no de la gente”. ¿Por qué? “La gente recibió planes, AUH, salarios en plena crisis, asistencia en la pandemia, los empresarios tuvieron el ATP, ahora el Previaje”, enumeran desde La Plata, como un acto reflejo. Y apuntan que muchos afiliados, incluso adultos mayores que vienen desde el ‘83, se inclinan por lo nuevo.

La Cámpora

Y apelan a otro ejemplo para reforzar esa tesis: “Los únicos locales que hoy hay abiertos no son las viejas unidades básicas sino los de los pibes”. “Máximo sabe que no tiene la mayor fortaleza, pero también sabe que los demás tienen debilidades, y hay que seguir conviviendo”. En este contexto, avisan, “tirarse en contra de alguien no es lo mejor”.

También hay elogios para el heredero de Kirchner. “La mejor decisión que tomó fue no postergar la elección interna del año pasado, para que no se interviniera el partido”, destacan en el Conurbano, donde veían con preocupación las acciones judiciales de Eduardo Duhalde y Luis Barrionuevo, quien no figuró en la presentación pero es identificado como un actor de peso en la puja por el control del partido.

Máximo asumió a fines de diciembre pero de todos modos no pudo despejar el frente interno. Su antecesor en ese cargo partidario, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, mantuvo su reclamo y llegó hasta la Corte Suprema, al objetar “irregularidades” en el adelantamiento de los plazos para renovar las autoridades.

Distante de las actividades del nuevo PJ provincial, Gray busca mostrarse activo y este martes se reunió con el sindicalista Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT y cercano a Alberto Fernández. Gestos en medio de la interna.