La dura sanción de la UEFA contra Prestianni por el incidente con Vinícius

El organismo europeo explicó en un comunicado que, tras la designación de un Inspector de Ética y Disciplina, se resolvió aplicar una sanción preventiva.

“El Organismo de Control, Ética y Disciplina decidió suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA”, detalló el informe.

La medida se basa en una presunta violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que sanciona los comportamientos discriminatorios en las competiciones oficiales.

La UEFA remarcó que se trata de una decisión preliminar. La sanción no es definitiva y se mantiene mientras avanza el proceso disciplinario, que incluye la recopilación de pruebas, declaraciones y el análisis de los videos del partido.

El incidente que desató la polémica

El conflicto ocurrió en el Estádio da Luz durante el duelo de ida entre Benfica y Real Madrid. Tras convertir un gol, Vinícius celebró con un baile que fue interpretado como una provocación por los futbolistas rivales.

La tensión aumentó en pocos minutos. Hubo empujones, discusiones y protestas entre los jugadores. En ese contexto, el brasileño se acercó al árbitro francés François Letexier y denunció que Prestianni lo había insultado con términos racistas.

El juez activó de inmediato el protocolo contra la discriminación, un procedimiento que incluye advertencias, comunicación con los delegados y la posibilidad de suspender el partido en casos graves.

El episodio quedó registrado en televisión y generó una fuerte reacción en redes sociales, con debates sobre racismo en el fútbol europeo y el impacto de estos casos en el deporte.

La investigación sigue abierta

Aunque la suspensión de Prestianni ya es un hecho, la UEFA dejó claro que la investigación no concluyó. El organismo señaló que los órganos disciplinarios continuarán con el proceso para determinar responsabilidades.

El futbolista podría enfrentar una sanción mayor, dependiendo de los resultados de la investigación y de la gravedad que se determine en el caso.

Además, no se descarta la aplicación de multas o suspensiones más prolongadas, en línea con las medidas que el ente rector del fútbol europeo ha tomado en episodios similares en el pasado.

En los últimos años, la UEFA endureció su política contra el racismo y la discriminación, con sanciones más duras para jugadores, clubes y federaciones.

La reacción del Benfica

Tras conocerse la suspensión, el Benfica emitió un comunicado en el que cuestionó la decisión y confirmó que presentará una apelación.

“El club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso sigue en investigación”, expresó la institución portuguesa, que considera que la medida es apresurada.

Sin embargo, el propio Benfica admitió que la apelación difícilmente tendrá efecto práctico antes del partido de vuelta, debido a los tiempos del procedimiento disciplinario.

En el mismo documento, el club reiteró su postura institucional frente a los actos discriminatorios: “El Benfica reafirma su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación”, sostuvo.

También recordó su tradición histórica vinculada a la inclusión y destacó el legado de figuras como Eusébio, símbolo del club y del combate contra la discriminación.

El impacto deportivo para el Benfica

La ausencia de Prestianni representa un golpe significativo para el equipo portugués. El delantero venía ganando protagonismo en el plantel y su velocidad y desequilibrio eran considerados claves para intentar revertir la serie ante el Real Madrid.

El conjunto español parte con ventaja y la baja del argentino reduce las opciones ofensivas del Benfica.

Además, el contexto emocional del caso agrega presión al equipo, que deberá afrontar el partido en medio de la polémica y con el foco mediático puesto en la investigación.

Vinícius y la lucha contra el racismo

El delantero del Real Madrid se convirtió en una de las voces más visibles contra la discriminación en el fútbol. En los últimos años, denunció reiterados episodios de racismo en España y otros países.

Sus declaraciones y la firme postura del club madrileño contribuyeron a instalar el debate sobre la violencia verbal en el deporte.

El caso con Prestianni vuelve a poner en agenda la necesidad de protocolos más eficaces y sanciones contundentes.