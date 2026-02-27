El picante cruce entre Brian Sarmiento y Manuel Ibero, ex de Zoe Bogach, en Gran Hermano: "No te metas"

El ex de Zoe volvió a intervenir, tratando de poner un límite: “Relajá, amigo, al pedo buscas la confrontación”, pero Brian no se contuvo y respondió con contundencia: “¿Y? ¿Qué voy a hacer? Estoy en placa y listo". "Si vos lo querés así, hacerlo a tu manera y no dejarte ayudar. Vos sos el único que nos puede decir cosas; cuando yo me paso de rosca, me decís ‘relaja’ y yo no te digo ‘che, no me hagas cara, no me hagas esto’”, retrucó Ibero.

Finalmente, Brian cerró su postura con un comentario que dejaba en claro su malestar: “Acá estábamos teniendo una discusión. Vos no te tenés que meter en nada. Me quedo como un pelotudo”. La escena, que comenzó con un comentario bienintencionado, terminó evidenciando cómo en Gran Hermano hasta los gestos más simples pueden desatar chispas y tensiones inesperadas entre los participantes.

Cómo reaccionó Manuel Ibero tras quedar nominado en Gran Hermano

La primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó a ocho participantes en placa, y uno de los nombres que más sorprendió fue el de Manuel Ibero. Al conocer su situación, el jugador decidió abrir su corazón frente a sus compañeros, mostrando un lado más vulnerable y reflexivo de su paso por la casa.

Lejos de enojarse, Manuel hizo un balance de su experiencia y defendió su juego: “Yo creo que bastante contenido hicimos, yo me la pasé hablando con las cámaras, conté cosas muy heavys. Por lo menos yo ya conté mi verdad, si me tengo que ir me voy feliz, yo hice las paces conmigo”, expresó con visible emoción. A su lado, Emanuel lo apoyó y le aseguró que ya había cumplido, celebrando su sinceridad y el coraje de mostrarse tal cual es.

Minutos más tarde, Andrea del Boca se acercó para darle ánimo y le prometió que hará campaña para que continúe en el reality. El gesto conmovió al participante, que volvió a referirse a su historia personal y al peso que sintió al ingresar al programa: “Me emociona porque al entrar acá me saqué un gran peso de encima, porque la pasé mal con todo lo que pasó con mi expareja… Si me tengo que ir, me voy a ir en buena ley y contento”. Sus palabras dejaron en claro que su paso por el ciclo también cumple un rol de reparación personal.

En otra charla, esta vez con Pincoya, profundizó sobre el conflicto que marcó su vida fuera de la casa: “Nos separamos, fue un quilombo y yo recibí la peor parte porque me quedé callado, no dije nada. Ella habló cosas muy heavys ”. Y cerró con una frase que resume su postura dentro del juego: “Yo soy Manuel, no soy el ex de nadie. Yo soy yo, esto soy yo”.