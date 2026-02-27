El Gobierno logró la sanción de la reforma laboral y cerró las extraordinarias con otra victoria

"Acá estamos discutiendo un proyecto y nosotros vamos a votar que sí y ellos que no. Me parece que está bien que voten que no y que se interprete que es una votación por no, porque si no van a quedar como que votan un proyecto que no quieren votar y no me parece justo eso", intervino Bullrich en favor de la oposición.

Milei festejo senado votación

La repercusión en el Gobierno

El presidente Javier Milei definió la sanción del proyecto como un hecho "histórico". "Tenemos modernización laboral. VLLC!", celebró.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcó en su cuenta de la red social X la "tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas" al citar la del "empleo y flexibilidad" por la reforma laboral, la "justicia y orden" por los cambios en el Régimen Penal Juvenil y el "comercio y prosperidad" por la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.





El camino del proyecto hasta su sanción

El proyecto retornó a la Cámara alta después de las modificaciones que se introdujeron en Diputados, entre ellas, la eliminación del capítulo 44 referido a las licencias por enfermedad que causó polémicas. En la primera votación, los senadores habían apoyado la normativa con 42 votos a favor y 30 en contra. Con lo cual, en la votación de este viernes casi repitió la misma votación mientras que se registraron dos abstenciones por parte de los senadores de Santa Cruz que cambiaron su voto para no insistir con el proyecto original del Senado.

El debate se dio luego de la aprobación de la modificación del Régimen Penal Juvenil, que lleva la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Y en la jornada previa del jueves, La Libertad Avanza también logró la ratificación del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y de la modificación de la Ley de Glaciares.

En el inicio del tratamiento de la Modernización Laboral, el senador kirchnerista Mariano Recalde propuso una moción de orden para que el proyecto retornara a Comisión pero su iniciativa fue rechazada con 43 votos en contra y solo 29 a favor.

Noticia en desarrollo...