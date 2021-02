Vacunados VIP y un escándalo que crece: Felipe Solá, Jorge Taiana, Eduardo Valdés y parte de la familia de Hugo Moyano también recibieron la Sputnik V

Ginés González García, ministro de Salud. (Foto: NA)

El escándalo por la vacunación de figuras de la política en el país avanza. El periodista Horacio Verbitsky reconoció que recibió la vacuna Sputnik V tras comunicarse con su “viejo amigo”, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, pero no fue el único. Como él, legisladores, ministros, funcionarios y sindicalistas también se inocularon

Este viernes, Verbitsky contó en el programa Habrá consecuencias, en El Destape radio, que en su familia hubo nueve contagiados y que incluso uno de sus integrantes falleció. Por eso, llamó al Ministro para vacunarse. “Me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco hace muchos años, desde antes de que fuera Ministro, que me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, continuó el titular del CELS. “Me apresté para ir al hospital y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna. Bueno, fui al Ministerio y estaba el equipo de vacunación allí", agregó.

Al caso de Verbitsky se le suma también el del sindicalista Hugo Moyano, su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, de 20 años, según confió una fuente cercana a la familia del titular de Camioneros al diario La Nación. Pero no está claro en dónde fueron vacunados.

Además, también recibieron la Sputnik V el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y el canciller Felipe Solá, que acompañarán al presidente, Alberto Fernández, a su viaje a México, según publicó el diario Clarín. El propio Valdés, lo confirmó a Radio con Vos: "Estamos yendo a la ciudad de mayor contagio de América Latina, a México, y yo tengo 65 años. Fui y me vacuné, había cuatro enfermeros, nada ilegal o exprés”, dijo el legislador.

“No voy a un viaje de placer, voy a un viaje oficial donde se supone que no me contagio o contagio a otros. Acá no es posible vacunar ilegalmente, todo va por escrito, todo va por registro. Me dan la vacuna porque voy a la ciudad de México, que tiene alto contagio", se defendió Valdés.

La lista podría ser aún más larga, incluso otras personas, como la ensayista Beatriz Sarlo contaron que le ofrecieron darle la vacuna, pero que se negó rotundamente. “Me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa y dije: ‘Jamás, prefiero morirme ahogada de Covid’”.