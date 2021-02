Vacunagate: Verbitsky a Comodoro Py y un allanamiento al despacho de Ginés

Horacio Verbitsky en el centro de la polémica.

El escándalo del “vacunatorio VIP” parece ser sólo la punta de un ovillo que nadie sabe a dónde puede conducir. Tras el escándalo político, que derivó en la renuncia del Ministro de Salud, Ginés González García, se abrió el capítulo judicial.

La causa llegó a Comodoro Py de la mano del fiscal federal Guillermo Marijuan. Más allá de algunos operadores judiciales, los tribunales de Retiro son un territorio hostil para el kirchnerismo. A24.com pudo acceder a la presentación donde se apunta penalmente al exfuncionario y al periodista Horacio Verbitsky, y donde se solicitó que se investigue "la presunta comisión de delitos de acción pública en la que habrían incurrido, sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otros".

En la denuncia “dan cuenta que personas que no se encontraban comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, fueron vacunadas”.

Y el fiscal agregó: "Bajo tales premisas se estableció un proceso de vacunación en etapas y de carácter voluntario, equitativo e igualitaria habiéndose otorgado prioridad al personal de salud y encontrándose recién en su etapa inicial la vacunación de las personas mayores de 70 años de edad en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de 80 años en esta ciudad, previa inscripción y registro para la obtención del turno correspondiente”.

Nada de esto último se cumplió, ya que también fueron vacunados de manera irregular Salomón Schachter, un médico cercano al ministro González García, el empresario Seza Manukian, Félix Guille, un directivo del sector de la salud, el sindicalista Hugo Moyano junto a su esposa y su hijo de 20 años y el empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias.

Fuentes judiciales consultadas por este cronista no descartan allanamientos al ministerio de Salud y al Hospital Posadas, ya que los médicos que participaron de la “vacunación VIP” provienen de ese establecimiento bonaerense.

Un dato no menor: el fiscal Marijuan pidió que la investigación no se limite a "los casos en particular que se denuncian" sino que "se amplíe a todos aquellos que se compruebe que no han cumplido con el orden establecido por el Plan Estratégico" en las distintas jurisdicciones. "La denuncia no solo abarca a Ginés y otros como imputados, sino que las provincias deben informar a quiénes vacunaron como personal de Salud”.

De esa manera se busca tener un registro judicial para confirmar en que jurisdicción se pudo haber incurrido en un delito como el ahora investigado. La mirada del fiscal está puesta, también, en esclarecer el escándalo de los políticos vacunados en la provincia de Santa Cruz.

El fiscal ingresó la investigación, por correo electrónico, a la Cámara Federal, un trámite de rutina que será completado mañana lunes cuando se sorteé quién será el juez que va a investigarla.

Al capítulo judicial iniciado por el fiscal Marijuan se suma otra presentación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez. Si bien este organismo interviene en aquellos casos que pueden haber generado un perjuicio al Estado, el expediente PIA 126-21 podría derivar después en una denuncia penal contra los involucrados.