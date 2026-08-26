Vacunatorio VIP: la Justicia citó a indagatoria a 34 personas que recibieron vacunas

Para la fiscalía, los acusados aceptaron recibir las dosis aun cuando conocían que no formaban parte de los grupos estratégicos habilitados para acceder a la vacunación en ese momento. De acuerdo con el requerimiento, esa conducta afectó la distribución de un recurso escaso en plena crisis sanitaria.

Capuchetti hizo lugar a ese planteo y convocó a declarar a las 34 personas identificadas en el dictamen fiscal.

Quiénes fueron citados

Además de Duhalde, Taiana, Valdés y Verbitsky, la nómina incluye a Patricia Alsua, esposa del exprocurador del Tesoro Carlos Zannini; al exintendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, y a su esposa, Filomena Burgos.

También fueron convocados Eduardo Alberto Duhalde; Hilda Beatriz González de Duhalde; sus hijas, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde; y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del exsecretario de Derechos Humanos.

Entre los citados aparecen además el periodista Gabriel Adrián Michi, el fotógrafo presidencial, Esteban Collazo, y el productor cinematográfico Jorge Héctor Devoto.

La causa por el Vacunatorio VIP se inició en febrero de 2021. El episodio derivó en la salida de Ginés González García de la cartera sanitaria. (Foto: archivo)

Los hechos bajo investigación

La investigación fiscal puso el foco en tres situaciones vinculadas con la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19, ocurridas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Uno de los casos se produjo el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis asignadas al Hospital Posadas fueron llevadas hasta el Ministerio de Salud. De acuerdo con la pesquisa, en un sector cercano al despacho del entonces titular de la cartera sanitaria, Ginés González García, funcionó un vacunatorio en el que recibieron una dosis, entre otros, Horacio Verbitsky, Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

Según la investigación, algunos de los beneficiarios fueron registrados oficialmente como “Personal Estratégico”, aunque no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a la vacunación.

Otro de los episodios corresponde al 1 de febrero de 2021 y tuvo como escenario el domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora. Allí fueron trasladadas cinco dosis que, según la acusación, recibieron el expresidente, Hilda “Chiche” Duhalde, sus hijas María Eva y Juliana y el secretario privado del exmandatario, Carlos Alberto Mao.

El tercer tramo de la investigación comprende 36 aplicaciones realizadas en el Hospital Posadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Patricia Alsua, Hugo Curto y Filomena Burgos se encuentran entre las personas identificadas en ese conjunto de vacunaciones.

El antecedente de la causa

La investigación judicial por el Vacunatorio VIP comenzó en febrero de 2021, después de que trascendiera que distintas personas habían accedido a la vacuna contra el coronavirus por fuera de los mecanismos de prioridad establecidos durante la campaña de inmunización.

El caso adquirió mayor repercusión cuando Horacio Verbitsky contó públicamente que había sido vacunado en el Ministerio de Salud. La situación provocó la salida de Ginés González García de la cartera sanitaria.

En un primer momento, la jueza María Eugenia Capuchetti había dispuesto el archivo de las actuaciones contra las personas que recibieron las dosis, al considerar que no habían incurrido en un delito. La decisión, sin embargo, fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación sobre los beneficiarios.

La causa quedó así dividida en distintos tramos. Mientras la Justicia avanza sobre quienes recibieron las vacunas, la primera parte del expediente ya fue elevada a juicio oral. En esa instancia serán juzgados los exfuncionarios Alejandro Costa, Alejandro Maceira y Marcelo Guille, acusados por abuso de autoridad y peculado.