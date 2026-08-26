Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores

El ex productor de Gran Hermano se fue entre abrazos y solo quiso decir pocas palabras: "Pasó lo que vengo diciendo hace tres años, que soy inocente". " Se terminó, se terminó al fin. Tres años esperando este momento"; decían sus hermanas que lo acompañaron desde el primer día.

Cómo fue el juicio a Marcelo Corazza

El proceso judicial había comenzado formalmente el 27 de agosto de 2025 y se desarrolló durante más de diez meses, con audiencias realizadas los miércoles. En el marco del debate declararon al menos diez víctimas, cuyos testimonios fueron brindados bajo reserva de identidad en cumplimiento de las normas destinadas a proteger a menores de edad.

La acusación estuvo a cargo de los fiscales Juan García Elorrio y Nicolás Czizik. En representación de las víctimas denunciantes intervino la Defensoría Pública de Víctimas, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, con el patrocinio de los abogados Sabrina Victorero y Esteban Galli.

Durante la última emisión de DDM, Martín Candalaft aportó información sobre lo sucedido dentro de la sala de audiencias y anticipó el escenario que se estaba desarrollando: “Habría dos liberaciones más”. En el programa de América TV también difundieron el audio correspondiente al momento en que se comunicó la absolución del productor.

El fallo puso así fin al proceso respecto de Corazza en los términos establecidos por la Justicia a causa del paso de los años que indica la Ley.