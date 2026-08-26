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Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores

El Tribunal Oral Federal N° 3 porteño absolvió a Marcelo Corazza: declaró prescriptos varios de los hechos que se le atribuían y descartó la acusación por asociación ilícita. En el mismo fallo, Francisco Angelotti fue condenado a 22 años de prisión y Raúl Mermet recibió una pena de 10 años.

26 ago 2026, 16:21
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Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores

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La Justicia resolvió la situación de Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano y productor televisivo, quien quedó absuelto de las acusaciones por asociación ilícita, corrupción de menores de 18 años y exhibiciones obscenas. También absolvieron a Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, que estaban detenidos.

La decisión fue tomada este miércoles por el Tribunal Oral Federal N° 3, que además dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre Corazza. De esta manera, dejó de estar obligado a utilizar el dispositivo de vigilancia electrónica, recuperó la posibilidad de salir del país y quedó sin efecto el embargo sobre sus bienes.

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El fallo también estableció condenas para otros dos imputados. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo fue sentenciado a 22 años de prisión por los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores de 18 años.

Por su parte, Raúl Ignacio Mermet recibió una pena de 10 años de cárcel, tras ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas.

El ex productor de Gran Hermano se fue entre abrazos y solo quiso decir pocas palabras: "Pasó lo que vengo diciendo hace tres años, que soy inocente". " Se terminó, se terminó al fin. Tres años esperando este momento"; decían sus hermanas que lo acompañaron desde el primer día.

Cómo fue el juicio a Marcelo Corazza

El proceso judicial había comenzado formalmente el 27 de agosto de 2025 y se desarrolló durante más de diez meses, con audiencias realizadas los miércoles. En el marco del debate declararon al menos diez víctimas, cuyos testimonios fueron brindados bajo reserva de identidad en cumplimiento de las normas destinadas a proteger a menores de edad.

La acusación estuvo a cargo de los fiscales Juan García Elorrio y Nicolás Czizik. En representación de las víctimas denunciantes intervino la Defensoría Pública de Víctimas, dependiente del Ministerio Público de la Defensa, con el patrocinio de los abogados Sabrina Victorero y Esteban Galli.

Durante la última emisión de DDM, Martín Candalaft aportó información sobre lo sucedido dentro de la sala de audiencias y anticipó el escenario que se estaba desarrollando:Habría dos liberaciones más. En el programa de América TV también difundieron el audio correspondiente al momento en que se comunicó la absolución del productor.

El fallo puso así fin al proceso respecto de Corazza en los términos establecidos por la Justicia a causa del paso de los años que indica la Ley.

     

 

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