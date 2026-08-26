En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Bolivia
Fernando Cerimedo
Investigación

Nadia Beller fue citada por la Justicia de Bolivia por una de las tres causas penales contra Fernando Cerimedo

La expareja del asesor político fue llamada por la fiscalía en calidad de testigo. El expediente más grave que enfrenta el ex asesor es por tentativa de feminicidio.

Banner Seguinos en google DESK
Nadia Beller fue citada por la Justicia de Bolivia por una de las tres causas penales contra Fernando Cerimedo. (Foto: archivo)

Nadia Beller fue citada por la Justicia de Bolivia por una de las tres causas penales contra Fernando Cerimedo. (Foto: archivo)

La Fiscalía de Bolivia citó a declarar a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex consultor político de Javier Milei. La abogada deberá presentarse este miércoles a las 16.30 y prestará testimonio en esa causa.

Leé también Cerimedo suma un nuevo frente judicial: quién es el famoso influencer que le reclama una fuerte suma
Un influencer brasileño contra Fernando Cerimedo: denuncia judicial por sus ataques en X

Beller, de 33 años, fue convocada en calidad de testigo luego de haber realizado públicamente una serie de acusaciones contra Cerimedo, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.

En distintas entrevistas periodísticas, la abogada sostuvo que el actual asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, estaría relacionado con presuntas maniobras de corrupción dentro del Estado.

Entre las irregularidades denunciadas mencionó supuestos sobreprecios vinculados con la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que habría dependido de Cerimedo y presuntos pagos a legisladores para conseguir la aprobación de determinadas leyes.

El expediente más grave que enfrenta el ex asesor es por tentativa de feminicidio. (Foto: archivo)

El expediente más grave que enfrenta el ex asesor es por tentativa de feminicidio. (Foto: archivo)

La causa de enriquecimiento ilícito contra Cerimedo

La declaración de Beller se produce mientras Fernando Cerimedo enfrenta tres procesos penales en simultáneo en Bolivia. Uno de ellos es por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia busca determinar si existieron irregularidades vinculadas con el desempeño y las actividades del consultor argentino.

Es precisamente en esta investigación que la expareja de Cerimedo fue convocada a prestar declaración. En paralelo, legisladores bolivianos plantearon la posibilidad de impulsar una comisión en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para investigar las distintas acusaciones que rodean al caso.

La expareja del asesor político fue llamada por la fiscalía en calidad de testigo. (Foto: archivo)

La expareja del asesor político fue llamada por la fiscalía en calidad de testigo. (Foto: archivo)

Las tres causas que enfrenta Fernando Cerimedo en Bolivia

El expediente más grave que enfrenta Cerimedo es por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. La investigación intenta establecer su presunta participación como autor intelectual del ataque que sufrió su expareja el 17 de agosto.

Beller recibió tres disparos durante un ataque atribuido a sicarios y debió ser hospitalizada. Por ese caso, Cerimedo permanece detenido en la cárcel de Palmasola y debe cumplir seis meses de prisión preventiva, mientras avanza la investigación.

A esa causa y a la investigación por enriquecimiento ilícito se sumó un tercer expediente iniciado el martes por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

En pocas palabras

  • Investigación Bolivia: La Fiscalía citó a Nadia Beller como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo.
  • Acusaciones previas: Beller había denunciado públicamente a Cerimedo por presuntas maniobras de corrupción en el Estado.
  • Causas penales: Cerimedo enfrenta tres procesos en Bolivia, incluyendo tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bolivia Fernando Cerimedo justicia
Notas relacionadas
Ravier: "Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023"
Nadia Beller vuelve a declarar en Bolivia y nuevos chats comprometen a Cerimedo
Nadia Beller y una drástica decisión por miedo: las nuevas pruebas que ofreció contra Cerimedo

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar