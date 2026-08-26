Nadia Beller fue citada por la Justicia de Bolivia por una de las tres causas penales contra Fernando Cerimedo

El expediente más grave que enfrenta el ex asesor es por tentativa de feminicidio. (Foto: archivo)

La causa de enriquecimiento ilícito contra Cerimedo

La declaración de Beller se produce mientras Fernando Cerimedo enfrenta tres procesos penales en simultáneo en Bolivia. Uno de ellos es por presunto enriquecimiento ilícito, expediente en el que la Justicia busca determinar si existieron irregularidades vinculadas con el desempeño y las actividades del consultor argentino.

Es precisamente en esta investigación que la expareja de Cerimedo fue convocada a prestar declaración. En paralelo, legisladores bolivianos plantearon la posibilidad de impulsar una comisión en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para investigar las distintas acusaciones que rodean al caso.

La expareja del asesor político fue llamada por la fiscalía en calidad de testigo. (Foto: archivo)

Las tres causas que enfrenta Fernando Cerimedo en Bolivia

El expediente más grave que enfrenta Cerimedo es por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller. La investigación intenta establecer su presunta participación como autor intelectual del ataque que sufrió su expareja el 17 de agosto.

Beller recibió tres disparos durante un ataque atribuido a sicarios y debió ser hospitalizada. Por ese caso, Cerimedo permanece detenido en la cárcel de Palmasola y debe cumplir seis meses de prisión preventiva, mientras avanza la investigación.

A esa causa y a la investigación por enriquecimiento ilícito se sumó un tercer expediente iniciado el martes por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.