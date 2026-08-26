Murió Rubén Rada a los 83 años: el doloroso comunicado de su familia

Rubén Rada, una de las figuras más emblemáticas de la música uruguaya, murió este miércoles 26 de agosto. La noticia fue comunicada por sus familiares mediante un mensaje desde su perfil de Instagram.
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Rubén Rada, reconocido músico uruguayo, murió a los 83 años. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado, luego de que permaneciera internado.
Rubén Rada, una de las figuras más emblemáticas de la música uruguaya, murió este miércoles 26 de agosto. La noticia fue comunicada por sus familiares mediante un mensaje desde su perfil de Instagram.
El uruguayo atravesó distintos problemas de salud a lo largo de los últimos años. En 2015 fue hospitalizado para someterse a una angioplastia coronaria y, dos años más tarde, permaneció internado durante tres días debido a un pico de presión. En los últimos días, su estado se había complicado a raíz de una neumonía que se extendió durante un mes, según detallaron sus familiares al confirmar la noticia.
"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", expresaron a través de las redes sociales.
Su estilo estuvo atravesado por la fusión del candombe, el rock y otros géneros, una combinación que marcó su carrera y convirtió su música en una referencia para distintas generaciones de artistas.
A lo largo de su extensa trayectoria, Rada dejó una huella profunda en la música popular uruguaya. Canciones como “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos”, “Blumana” y “Muriendo de plena” se convirtieron en algunas de sus obras más recordadas.
La muerte de Rada ocurrió apenas semanas después de que celebrara sus 83 años, en un momento en el que continuaba trabajando y preparando nuevos proyectos. Estaba grabando un disco junto a Los Auténticos Decadentes, había anunciado conciertos con el brasileño Chico César en Buenos Aires y preparaba un homenaje a Tótem para octubre.
El mismo día de su cumpleaños había estrenado “¿Quién va a cantar?”, un proyecto audiovisual en el que recibía a distintos artistas para intercambiar repertorios y reinterpretar canciones. El primer episodio lo reunió con La Vela Puerca, con nuevas versiones de “El Viejo” y “Biafra”.
Su última aparición pública había sido el 25 de julio, cuando asistió a un festival para ver a la cantante argentina Abril Olivera. Allí permaneció entre el público mientras su hijo Matías interpretaba “Días de esos”, de Tótem. En los últimos años, Rada hablaba sobre el paso del tiempo, pero mantenía intacta su necesidad de crear. “Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera”, había dicho en una entrevista.