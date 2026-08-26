Murió Rubén Rada a los 83 años: el doloroso comunicado de su familia

A lo largo de su extensa trayectoria, Rada dejó una huella profunda en la música popular uruguaya. Canciones como “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos”, “Blumana” y “Muriendo de plena” se convirtieron en algunas de sus obras más recordadas.

Los proyectos de Rubén Rada que quedaron pendientes

La muerte de Rada ocurrió apenas semanas después de que celebrara sus 83 años, en un momento en el que continuaba trabajando y preparando nuevos proyectos. Estaba grabando un disco junto a Los Auténticos Decadentes, había anunciado conciertos con el brasileño Chico César en Buenos Aires y preparaba un homenaje a Tótem para octubre.

El mismo día de su cumpleaños había estrenado “¿Quién va a cantar?”, un proyecto audiovisual en el que recibía a distintos artistas para intercambiar repertorios y reinterpretar canciones. El primer episodio lo reunió con La Vela Puerca, con nuevas versiones de “El Viejo” y “Biafra”.

Su última aparición pública había sido el 25 de julio, cuando asistió a un festival para ver a la cantante argentina Abril Olivera. Allí permaneció entre el público mientras su hijo Matías interpretaba “Días de esos”, de Tótem. En los últimos años, Rada hablaba sobre el paso del tiempo, pero mantenía intacta su necesidad de crear. “Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera”, había dicho en una entrevista.