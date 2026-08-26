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La mesa política del Gobierno va a Diputados para monitorear de cerca la sesión

Diego Santilli ya está en el Congreso para asistir al debate por la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II. Además, se espera la llegada de Karina Milei. Cerca del jefe de Gabinete aseguran "estar muy bien" con los votos.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Santilli ya está en el Congreso y se espera la llegada de Karina Milei (Foto: Reuters).

Santilli ya está en el Congreso y se espera la llegada de Karina Milei (Foto: Reuters).

La plana mayor del Poder Ejecutivo nacional llegaban esta tarde a la Cámara de Diputados para monitorear el debate de tres proyectos prioritarios que pidió el Gobierno para blindar el plan económico. La secretaria general y jefa política de LLA, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el subsecretario de gestión institucional, Eduardo Lule Menem, son los integrantes del Ejecutivo que siguen de cerca la sesión.

Leé también Tras dar media sanción a la reforma del Banco Central, Diputados debate Inocencia Fiscal II
La Cámara de Diputados retoma este miércoles una sesión clave para el Gobierno. (Foto: archivo).

Según anticipó una alta fuente del Gabinete a A24.com, el Gobierno era "optimista" y aseguraba estar "muy bien" con el número de votos para los tres proyectos. De aprobarse esta noche, deberán pasar por el filtro del Senado para convertirse en leyes.

Para más tarde, cerca del horario previsto para la votación de la reforma del Banco Central, alrededor de las 18, se esperaba la llegaba de Karina Milei.

La presencia de la hermana del Presidente, sin embargo, estaba en duda porque tenía reuniones agendadas en Casa Rosada con funcionarios y referentes de la Iglesia Católica de la provincia de Córdoba, en el marco de la organización de la agenda y el operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre.

Javier Milei, por su parte, permanecía sin actividad oficial en la residencia de Olivos.

El debate de la reforma del BCRA y la polémica por los "endeudados"

El debate por la reforma del BCRA empezó a las 13:30 después de un tenso inicio de sesión por los reclamos de la oposición, que buscaba modificar el orden del día para incluir el debate de varios proyectos sobre el problema de los argentinos endeudados.

Desde la oposición, convocaron a una conferencia de prensa a las 18 para definir la hoja de ruta para el tratamiento de estos proyectos. El horario coincidiría con la hora de votación de la iniciativa para reformar el Banco Central.

La maratónica sesión continuará más tarde con el debate de las leyes de Inocencia Fiscal II, con el que la Casa Rosada espera materializar el blanqueo de dólares que los argentinos guardan fuera del sistema financiero.

De mantenerse la larga lista de oradores anotados, la sesión se extendería, por lo menos, hasta la 1 de la madrugada.

Aunque Milei no tenía previsto asistir al Congreso, seguirá las alternativas de la sesión desde la residencia de Olivos, un día después de haber recibido a todos los diputados y senadores de LLA en un encuentro en la Casa Rosada. Allí, les pidió defender los proyectos y el rumbo económico del Gobierno.

En tanto, el Senado convocó para una nueva sesión para este jueves a las 11 para aprobar la designacion de jueces de la Sala Primera de la Cámara Federal.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Gobierno se instala en Diputados: Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, el Ejecutivo busca asegurar votos para reformas clave.
  • Proyectos prioritarios: Se debaten la reforma del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal II y la Ley de Patentes para blindar el plan económico.
  • Optimismo oficial: Fuentes del Gabinete se muestran confiados en alcanzar los 129 votos necesarios para la media sanción de los proyectos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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