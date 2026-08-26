La mesa política del Gobierno va a Diputados para monitorear de cerca la sesión

La presencia de la hermana del Presidente, sin embargo, estaba en duda porque tenía reuniones agendadas en Casa Rosada con funcionarios y referentes de la Iglesia Católica de la provincia de Córdoba, en el marco de la organización de la agenda y el operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre.

Javier Milei, por su parte, permanecía sin actividad oficial en la residencia de Olivos.

El debate de la reforma del BCRA y la polémica por los "endeudados"

El debate por la reforma del BCRA empezó a las 13:30 después de un tenso inicio de sesión por los reclamos de la oposición, que buscaba modificar el orden del día para incluir el debate de varios proyectos sobre el problema de los argentinos endeudados.

Desde la oposición, convocaron a una conferencia de prensa a las 18 para definir la hoja de ruta para el tratamiento de estos proyectos. El horario coincidiría con la hora de votación de la iniciativa para reformar el Banco Central.

La maratónica sesión continuará más tarde con el debate de las leyes de Inocencia Fiscal II, con el que la Casa Rosada espera materializar el blanqueo de dólares que los argentinos guardan fuera del sistema financiero.

De mantenerse la larga lista de oradores anotados, la sesión se extendería, por lo menos, hasta la 1 de la madrugada.

Aunque Milei no tenía previsto asistir al Congreso, seguirá las alternativas de la sesión desde la residencia de Olivos, un día después de haber recibido a todos los diputados y senadores de LLA en un encuentro en la Casa Rosada. Allí, les pidió defender los proyectos y el rumbo económico del Gobierno.

En tanto, el Senado convocó para una nueva sesión para este jueves a las 11 para aprobar la designacion de jueces de la Sala Primera de la Cámara Federal.