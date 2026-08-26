Caputo dijo que "el riesgo" para las industrias es el electorado y se mostró "optimista" con la reelección de Milei

Y agregó: "Cuando les pregunto cuál es su mayor preocupación, yo diría que su única preocupación es la reelección".

Caputo expresó que esa respuesta de los industriales "es natural" porque considera que "volver al otro lado sería volver al infierno" y, en ese marco, volvió a apuntar en contra del kirchnerismo, al que acusó de "poner un monstruo" de candidato para "generar miedo" en los mercados.

Caputo manifestó que es "subestimar a los argentinos creer que van a querer volver al pasado" y remarcó que "lo importante es lo que piense el mercado".

En ese sentido, el ministro de Economía volvió a apuntar directamente contra el kirchnerismo, sector con el que el Gobierno busca polarizar la próxima batalla electoral. "La probabilidad que le asigna el mercado al retorno del kirchnerismo es muy baja entre el 5% y el 10%", desafió Caputo al cerrar la conferencia de prensa tras oficiar de vocero del Gobierno este miércoles desde el Palacio de Hacienda.

Caputo destacó que "a un año de que termine su mandato el presidente Milei, prácticamente no hay riesgo país", al señalar que "estar en 500 puntos es muy bajo".

"Si se mide financieramente, la probabilidad es muy baja, pero el impacto que generaría un regreso del kirchnerismo es devastador", advirtió el funcionario que en los últimos meses se convirtió en un actor clave del Gobierno junto a Karina Milei y otros funcionarios de La Libertad Avanza.

El ministro dijo que "el mercado asume que hay una probabilidad bajísima de que el país colapse", y explicó esa situación al señalar que "todos en el mercado creen que si gana el kirchnerismo sería el infierno. Venezuela sería Disneylandia comparado a lo que pasaría" en Argentina.

Caputo evitó hablar de la eliminación de las PASO

El titular de la cartera económica evitó dar definiciones respecto de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con la oposición dialoguista para intentar eliminar las PASO en las elecciones presidenciales de 2027.

"Lo de las PASO lo trabaja la parte política, y yo solo los escucho", se limitó a responder el ministro, al evitar hablar sobre el estado de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno con gobernadores y aliados políticos con el objetivo de que el Congreso sancione en septiembre la demorada reforma electoral que envió Milei para eliminar las PASO.

(Foto: archivo)

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, las negociaciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el resto de la mesa política con gobernadores y bloques aliados tienen por objetivo intentar conseguir quorum en el Congreso para destrabar el proyecto de reforma electoral en septiembre, después de la aprobación de los proyectos de reformas económicas, como la Carta Orgánica del Banco Central y la de Inocencia Fiscal II, que se tratan hoy en Diputados. Estas últimas se transformaron en las prioridades del Gobierno para medir el nivel de apoyos políticos de los aliados, antes de definir la estrategia de alianzas en cada provincia, de cara al año próximo.

El proyecto de reforma electoral se encuentra trabado en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado desde mayo. Se empezó a tratar en paralelo a varios proyectos de la oposición dialoguista, como los de los bloques del PRO y la UCR, que plantean, en lugar de eliminarlas, suspenderlas por otro año, como sucedió en 2025, o transformarlas en "no obligatorias".