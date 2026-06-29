"Vamos a seguir llevando adelante las reformas", dijo el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli

"Lo que nosotros hemos logrado trabajar en estos dos años con los gobernadores es haber podido avanzar con reformas estructurales", señaló el flamante funcionario que también absorberá dentro de su área al Ministerio de Interior.

Santilli destacó su forma de "trabajo en equipo" junto a ministros que, consideró, "están haciendo un trabajo enorme". Entre ellos nombró a Sandra Pettovello (Capital Humano), al mencionado Luis Caputo (Economía), Carlos Presti (Defensa), y Mario Lugones (Salud).

La mirada sobre la economía

"Parte está derramando y parte lo que tiene que empezar a verse en el segundo semestre en la calle, claramente", planteó sobre la Economía y compartió el diagnóstico que le dio Milei a finales del año pasado: "El presidente en diciembre me dijo: va a ser enero, febrero y marzo, muy duro. Abril, va a ser piso. Mayo y junio al alza. Está pasando".

En cuanto a la inflación, señaló que el índice de precios al consumidor "está bajando" y en cuanto al momento en que el número empiece con cero, como anticipó Milei, dijo que "la tendencia va en esa dirección, eso va pasar en algún momento de los próximos meses".

La salida de Adorni

En cuanto a la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito, Santilli evaluó que el ex funcionario "ha llegado a un límite que no podía seguir" y analizó que eso ocurrió "cuando sintió que sus hijos de alguna manera corrían riesgos".

"Da un paso al costado y se va a defender en la Justicia, sin privilegios y sin fueros", reiteró tal como planteó esta mañana en una entrevista con Antonio Laje. El flamante jefe de ministros, destacó que "antes no pasaba eso".

"Presentó su declaración jurada y ahí decidió dar un paso al costado", continuó analizando el caso Adorni y remarcó que el contador no tendrá a partir de ahora "ningún cargo en el Estado".

El apoyo a Milei

"Habrá un segundo período, si la gente lo decide. Yo creo que Argentina tiene que tener a un presidente como Milei reelecto", analizó sobre los comicios de 2027

En ese sentido, confió: "Yo soy un convencido que la Argentina no tiene que volver para atrás y abrazo las ideas del cambio siempre. Abrazo con mucho más fuerza las ideas de la libertad". En esa línea, al plantear que "no es un problema de colores", retomó la invitación que hizo Milei para que dirigentes aliados se sumaran a LLA: "Me quedo con las palabras del presidente: todos aquellos que abracen las ideas de la libertad y el cambio bienvenido sean".