Transición en Casa Rosada: Milei suspendió su viaje a Paraguay para tomarle juramento a Santilli

De todos modos, según confiaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, la reunión de transición tuvo un primer capítulo con los equipos técnicos para redefinir el nuevo organigrama de ministerios.

"El Presidente no viajará a Paraguay. Permanecerá en el país para trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para las 17:30 hs del martes. Lo reemplazará el canciller Quirno, que ya se encuentra en Paraguay desde esta mañana", aclararon fuentes del Gobierno.

Mañana a las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados.



Finalmente, por cuestiones de agenda, la jura del nuevo Jefe de Gabinete,… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 29, 2026

Milei y la cuarta transición: los cambios en la jefatura de Gabinete y en comunicación

Según anticipó Milei durante una entrevista televisiva el domingo, la salida de Adorni representará un nuevo cambio en el organigrama de la ley de ministerios, el cuarto desde que el líder libertario llegó al poder en diciembre de 2023.

Al respecto, el Presidente adelantó que el actual Ministerio del Interior pasará a depender nuevamente de la Jefatura de Gabinete, con el rango de vicejefatura de Interior.

Así, Santilli, como sucedió durante la gestión de Guillermo Francos como jefe de los ministros, junto a dos funcionarios clave y la nueva mesa política, concentrará todas las negociaciones con las provincias y bloques del Parlamento. Su tarea será intentar destrabar las leyes que pide Milei y que terminaron frenadas por los pedidos de interpelación contra Adorni.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, tendrá categoría de secretario de Estado con rango de ministro, y volverá a depender de Presidencia. Mientras, la nueva Secretaría de Comunicación y Prensa que tendrá a cargo Fabián Fernández quedará nuevamente bajo la órbita de la secretaria general, Karina Milei (hasta ahora era manejada por la jefatura de Gabinete).

Milei le expresó su apoyo al candidato que compite con Lula en Brasil

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. pic.twitter.com/1DfbkryiiV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 29, 2026

En el medio de los "preparativos" para formalizar los cambios en el gabinete, Milei envió un fuerte mensaje de apoyo político al principal rival de Luiz Inácio Lula Da Silva en las próximas elecciones presidenciales de Brasil. Se trata de Flavio Bolsonaro, a quien recibió este lunes a la mañana en la residencia presidencial de Olivos.

Milei se volvería a mostrar esta noche con el senador brasileño en el Hotel Alvear, donde a las 20:15 dará un discurso en la Conferencia de Caucus de Aliados de Israel. Este encuentro reúne a legisladores latinoamericanos, aliados políticos, embajadores y líderes religiosos afines a Israel en la región.

Por último, si bien ya fue dicho que Milei no participará, el canciller Pablo Quirno representará a la Argentina en la Cumbre del Mercosur que se realizará en Asunción, Paraguay. El evento contará con la presencia de los presidentes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de representantes de los Estados asociados e invitados.

Durante la cumbre se llevarán adelante las reuniones de los jefes de Estado y las sesiones plenarias previstas en el cronograma oficial del Mercosur, donde se abordarán temas vinculados al funcionamiento del bloque y a la agenda regional.

El encuentro regional tendrá lugar en un contexto de impulso a la agenda de apertura comercial del bloque y de expectativa por los avances en las negociaciones con la Unión Europea.

Por último, Milei tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia de ese país, en una visita que se extenderá durante varios días y que volverá a poner el foco en la relación política que mantiene con la administración de Donald Trump.