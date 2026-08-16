Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en un evento a tres años de la separación: el video

No obstante, en una reciente entrevista, Sofi Martínez reconoció que fue ella quien tomó la decisión de separarse y que no se siente lista para ser amiga de su ex tras terminar en vínculo como novios.
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La confesión de Sofi Martínez sobre su relación con Diego Leuco
Sofi Martínez recordó su relación con Diego Leuco y se sinceró sobre los motivos de la separación invitada al ciclo Hay amor que conduce Nacho Elizalde.
La periodista deportiva reconoció que existieron diferencias emocionales y distintos tiempos para vivir la relación, lo que derivó en la decisión de ella de finalizar el noviazgo.
“A mí se me partió el corazón cuando yo se lo dije”, admitió con total sinceridad. Y amplió en ese sentido: "A mí lo que me pasa con él es que a veces siento las ganas de escribirle en lo labora por ejemplo".
"A veces tengo la duda de qué hacer con determinado trabajo y él me conoce a mí muy bien y conocía el medio mejor todavía. Yo me apoyaba mucho en él en esas cosas", continuó Sofi Martínez.
En ese sentido, dejó en claro que no podría tener un vínculo de amistad con él por lo que pasaron juntos: "Creo que no estamos listos para ser amigos. Yo puedo salir con alguien o estar muy bien con alguien, estoy llena de amigos, pero esa persona con ese backround, ese consejo puntual que tanto me daba desde el conocimiento, por ahí me quedé un poco renga durante este tiempo y le escribiría".