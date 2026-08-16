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Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en un evento a tres años de la separación: el video

Los periodistas Sofi Martínez y Diego Leuco coincidieron en un evento a tres años de terminar el noviazgo y compartieron una amistosa charla. Las imágenes.

16 ago 2026, 15:35
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Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en un evento a tres años de la separación: el video

Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en un evento a tres años de la separación: el video

Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en un evento a tres años de la separación: el video

Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en un evento a tres años de la separación: el video

Sofi Martínez y Diego Leuco se volvieron a ver en público a tres años de separarse. Fue en un evento donde formaron parte de un partido de exhibición de básquet en el contecto de la apertura de un complejo de canchas de ese deporte.

Los periodistas mantuvieron un amistoso encuentro tras aquella separación en 2023 luego de dos años en pareja y el evento sirvió para volver a encontrarse después de un tiempo donde intercambiaron una distendida charla, un afectuoso abrazo y risas a la vista de todos una vez finalizado el partido.

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El video generó rápidamente reacciones en las redes entre sus seguidores que pedían por el regreso de la pareja: "Me vuelvo a subir a este shippeo", "¡Tiene que volver!, "Qué hermosa pareja", "Dios pueden amarse de una vez", "Vuelvan", comentaron esperanzados varios usuarios.

Desde siempre ambos remarcaron que el final de la relación se dio en buenos términos y cada uno continuó adelante con sus proyectos laborales guardando un cariño mutuo por el tiempo vivido juntos.

No obstante, en una reciente entrevista, Sofi Martínez reconoció que fue ella quien tomó la decisión de separarse y que no se siente lista para ser amiga de su ex tras terminar en vínculo como novios.

Video: @elianatrotta

La confesión de Sofi Martínez sobre su relación con Diego Leuco

Sofi Martínez recordó su relación con Diego Leuco y se sinceró sobre los motivos de la separación invitada al ciclo Hay amor que conduce Nacho Elizalde.

La periodista deportiva reconoció que existieron diferencias emocionales y distintos tiempos para vivir la relación, lo que derivó en la decisión de ella de finalizar el noviazgo.

“A mí se me partió el corazón cuando yo se lo dije”, admitió con total sinceridad. Y amplió en ese sentido: "A mí lo que me pasa con él es que a veces siento las ganas de escribirle en lo labora por ejemplo".

"A veces tengo la duda de qué hacer con determinado trabajo y él me conoce a mí muy bien y conocía el medio mejor todavía. Yo me apoyaba mucho en él en esas cosas", continuó Sofi Martínez.

En ese sentido, dejó en claro que no podría tener un vínculo de amistad con él por lo que pasaron juntos: "Creo que no estamos listos para ser amigos. Yo puedo salir con alguien o estar muy bien con alguien, estoy llena de amigos, pero esa persona con ese backround, ese consejo puntual que tanto me daba desde el conocimiento, por ahí me quedé un poco renga durante este tiempo y le escribiría".

     

 

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