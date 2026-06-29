Diego Santilli asume como jefe de Gabinete: cuándo será la jura y cómo será la transición con Adorni

Diego Santilli asumirá oficialmente como nuevo jefe de Gabinete de la Nación este martes 30 de junio a las 16 horas, durante una ceremonia que encabezará el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
La ceremonia será en la Casa Rosada, pero antes comenzará un proceso clave que marcará el inicio de la nueva etapa del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni.
Santilli asume como jefe de Gabinete: cuándo será la jura y cómo será la transición con Adorni
Diego Santilli asumirá oficialmente como nuevo jefe de Gabinete de la Nación este martes 30 de junio a las 16 horas, durante una ceremonia que encabezará el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
La jura marcará el inicio formal de su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete, tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la polémica por su declaración jurada patrimonial, y las investigaciones judiciales que derivaron en un fuerte desgaste político.
La transición comenzará este lunes con un trabajo conjunto entre los equipos de Adorni y Santilli para garantizar un traspaso ordenado de funciones. La información fue confirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien además felicitó al nuevo funcionario y celebró el inicio de una nueva etapa para el Ejecutivo.
La designación de Santilli fue anunciada este domingo por el Gobierno y responde a la decisión del presidente Javier Milei de reforzar el perfil político de la Jefatura de Gabinete en un momento clave para la gestión.
Como nuevo ministro coordinador, Santilli tendrá entre sus principales responsabilidades la coordinación de las distintas áreas del Ejecutivo, el fortalecimiento del vínculo con gobernadores y legisladores, y el impulso de la agenda parlamentaria del oficialismo.
Además, deberá afrontar la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno y conducir la reorganización política de la administración nacional tras la salida de Adorni.
Luego de que Javier Milei lo nombrara como el nuevo jefe de Gabinete de su Gobierno, Diego Santilli agradeció al Presidente y a Karina Milei por su confianza y aseguró que “dejará todo” para avanzar con las reformas del Gobierno.
“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, sostuvo el ahora ministro coordinador en sus redes luego de la foto con los hermanos Milei en la Quinta de Olivos.
En ese sentido, indicó: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.
Santilli también anticipó que su foco estará puesto en impulsar la agenda legislativa del Gobierno y enfatizó: “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”.