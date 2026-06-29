En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
Manuel Adorni
Cambios en el Gobierno

Diego Santilli asume como jefe de Gabinete: cuándo será la jura y cómo será la transición con Adorni

La ceremonia será en la Casa Rosada, pero antes comenzará un proceso clave que marcará el inicio de la nueva etapa del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni.

Banner Seguinos en google DESK
Santilli asume como jefe de Gabinete: cuándo será la jura y cómo será la transición con Adorni

Santilli asume como jefe de Gabinete: cuándo será la jura y cómo será la transición con Adorni
Leé también Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete

La jura marcará el inicio formal de su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete, tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la polémica por su declaración jurada patrimonial, y las investigaciones judiciales que derivaron en un fuerte desgaste político.

La transición comenzará este lunes con un trabajo conjunto entre los equipos de Adorni y Santilli para garantizar un traspaso ordenado de funciones. La información fue confirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien además felicitó al nuevo funcionario y celebró el inicio de una nueva etapa para el Ejecutivo.

La designación de Santilli fue anunciada este domingo por el Gobierno y responde a la decisión del presidente Javier Milei de reforzar el perfil político de la Jefatura de Gabinete en un momento clave para la gestión.

Como nuevo ministro coordinador, Santilli tendrá entre sus principales responsabilidades la coordinación de las distintas áreas del Ejecutivo, el fortalecimiento del vínculo con gobernadores y legisladores, y el impulso de la agenda parlamentaria del oficialismo.

Además, deberá afrontar la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno y conducir la reorganización política de la administración nacional tras la salida de Adorni.

El primer mensaje de Diego Santilli como jefe de Gabinete

Luego de que Javier Milei lo nombrara como el nuevo jefe de Gabinete de su Gobierno, Diego Santilli agradeció al Presidente y a Karina Milei por su confianza y aseguró que “dejará todo” para avanzar con las reformas del Gobierno.

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, sostuvo el ahora ministro coordinador en sus redes luego de la foto con los hermanos Milei en la Quinta de Olivos.

En ese sentido, indicó: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

Santilli también anticipó que su foco estará puesto en impulsar la agenda legislativa del Gobierno y enfatizó: “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Santilli Manuel Adorni
Notas relacionadas
El primer mensaje de Diego Santilli como jefe de Gabinete: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando"
Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, con A24: "Adorni se defenderá sin fueros ni privilegios"
El Gobierno confirmó la muerte de 6 argentinos en Venezuela y busca a 3 más desaparecidos

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar