Diego Santilli asume como jefe de Gabinete: cuándo será la jura y cómo será la transición con Adorni

Como nuevo ministro coordinador, Santilli tendrá entre sus principales responsabilidades la coordinación de las distintas áreas del Ejecutivo, el fortalecimiento del vínculo con gobernadores y legisladores, y el impulso de la agenda parlamentaria del oficialismo.

Además, deberá afrontar la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno y conducir la reorganización política de la administración nacional tras la salida de Adorni.

El primer mensaje de Diego Santilli como jefe de Gabinete

Luego de que Javier Milei lo nombrara como el nuevo jefe de Gabinete de su Gobierno, Diego Santilli agradeció al Presidente y a Karina Milei por su confianza y aseguró que “dejará todo” para avanzar con las reformas del Gobierno.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, sostuvo el ahora ministro coordinador en sus redes luego de la foto con los hermanos Milei en la Quinta de Olivos.

En ese sentido, indicó: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

Santilli también anticipó que su foco estará puesto en impulsar la agenda legislativa del Gobierno y enfatizó: “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”.