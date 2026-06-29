Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, con A24: "Adorni se defenderá sin fueros ni privilegios"

El rol que tendrá al frente de la Jefatura de Gabinete

Durante la entrevista, Santilli también habló sobre la nueva etapa que comienza en el Gobierno y explicó cuál será uno de los ejes centrales de su gestión. "El trabajo es acordar con las provincias", sostuvo al referirse a la necesidad de fortalecer el vínculo con los gobernadores para avanzar con la agenda legislativa del oficialismo.

En esa línea, señaló que será necesario construir consensos para impulsar las reformas previstas por el Ejecutivo. "Hay que tener equilibrio", expresó.

Exclusivo con A24: Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete.

Por último, Santilli destacó que el rumbo económico y político del Gobierno no sufrirá modificaciones tras el cambio de nombres en la Jefatura de Gabinete. "El Presidente tiene convicción del rumbo", concluyó, al ratificar que continuará trabajando para acompañar la gestión encabezada por Javier Milei.

Además, Santilli dejó en claro su compromiso con la gestión de Javier Milei y aseguró que está dispuesto a colaborar desde cualquier función. "No me importa en qué lugar, yo acompaño", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que está "convencido de que la Argentina tiene una oportunidad única" y remarcó que "el trabajo es seguir avanzando con las reformas" impulsadas por el Gobierno nacional.