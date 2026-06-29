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Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, con A24: "Adorni se defenderá sin fueros ni privilegios"

Santilli visitó A24 y dialogó con Antonio Laje antes de asumir oficialmente como nuevo jefe de Gabinete de la Nación este martes 30 de junio, durante una ceremonia que encabezará el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

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"Adorni anímicamente no daba más", sostuvo Santilli durante una entrevista con A24 al explicar el contexto que derivó en la salida del ahora ex jefe de Gabinete.

En ese sentido, remarcó que la decisión de apartarse del cargo para afrontar la causa judicial fue la correcta. "Es lo que corresponde", afirmó.

Además, insistió en que Adorni enfrentará el proceso judicial sin ningún tipo de privilegio. "Se va a defender sin fueros ni privilegios", reiteró el nuevo jefe de Gabinete.

El rol que tendrá al frente de la Jefatura de Gabinete

Durante la entrevista, Santilli también habló sobre la nueva etapa que comienza en el Gobierno y explicó cuál será uno de los ejes centrales de su gestión. "El trabajo es acordar con las provincias", sostuvo al referirse a la necesidad de fortalecer el vínculo con los gobernadores para avanzar con la agenda legislativa del oficialismo.

En esa línea, señaló que será necesario construir consensos para impulsar las reformas previstas por el Ejecutivo. "Hay que tener equilibrio", expresó.

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Exclusivo con A24: Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete.

Por último, Santilli destacó que el rumbo económico y político del Gobierno no sufrirá modificaciones tras el cambio de nombres en la Jefatura de Gabinete. "El Presidente tiene convicción del rumbo", concluyó, al ratificar que continuará trabajando para acompañar la gestión encabezada por Javier Milei.

Además, Santilli dejó en claro su compromiso con la gestión de Javier Milei y aseguró que está dispuesto a colaborar desde cualquier función. "No me importa en qué lugar, yo acompaño", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que está "convencido de que la Argentina tiene una oportunidad única" y remarcó que "el trabajo es seguir avanzando con las reformas" impulsadas por el Gobierno nacional.

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