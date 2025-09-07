Verónica Magario votó en San Justo: "Estamos teniendo una buena concurrencia"

“La democracia y el estado social de derecho, nuestra constitución, que incluye la justicia social entre sus artículos, no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que se inventó hasta ahora. Y que funciona fundamentalmente cuando las ciudadanas y los ciudadanos, los más jóvenes, los de edad intermedia, los más grandes, vienen y ejercen con su voto lo que lo que sienten, lo que piensan de una situación establecida” expresó.

Juan Grabois votó en Vicente López.

Y agregó: “Ojalá la democracia fuera más participativa, más amplia, se pudiera debatir más cosas, pero tenemos esto. Cuidémoslo”.

Consultado sobre sus expectativas respecto a los resultados, Grabois aseguró: “Tengo muy buenas expectativas. Así que nos vemos a la noche en nuestro búnker”. “Este es un pasito, tenemos otro paso importante en octubre y la elección de todos los días, que es la más importante: ser un buen padre, un buen hijo, una buena madre, un buen hermano, un buen compañero, un buen vecino, una buena persona".

Finalmente, volvió a convocar a votar: “Hay que ir, no hay que quedarse en casa. Es un muy lindo día para comerse un asado… Después de comer con la familia, andá a defender la democracia que no será perfecta pero es lo mejor que tenemos, a votar! Y el que no tiene para asado y está comiendo un guiso, más razones para venir.”