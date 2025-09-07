En vivo Radio La Red
Política
San Justo
Elecciones
Elecciones 2025

Verónica Magario votó en San Justo: "Estamos teniendo una buena concurrencia"

La candidata a legisladora bonaerense y vicegobernadora, evitó dar definiciones políticas en plena veda. “Hoy es un día para respetar la decisión de la gente”, destacó.

La candidata a diputada por Fuerza Patria para la tercera sección electoral, Verónica Magario, votó en una escuela de La Matanza, en la zona de San Justo. La actual vicegobernadora bonaerense que encabeza la lista oficialista, emitió su sufragio pasadas las 15 y reconoció que: “Estamos teniendo una buena concurrencia, aunque los bonaerenses arrancaron tarde”.

“Estamos asistiendo nuevamente a un momento democrático, a una elección. La gente está saliendo a votar. Salió tarde, la mañana estuvo remolona en toda la provincia, pero los porcentajes ya son bastante altos, mucho mejor de lo esperado”, afirmó la vicegobernadora.

Consultada sobre si asumirá su banca en la Legislatura, Magario evitó responder por la veda electoral. “Les pido que estoy en veda. Hay cuestiones que no voy a poder responder. Hoy es un día para respetar la decisión de la gente. Lo más importante es que sepamos leer el mensaje de las urnas y lo interpretemos para el bien común”, remarcó.

Votó Juan Grabois en Vicente López: “En el cuarto oscuro se define mucho”

Por otra parte, el dirigente de Argentina Humana y candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, habló con la prensa al salir de emitir su voto este domingo. En diálogo con la prensa sostuvo: "Vayan a votar, porque en el cuarto oscuro se define mucho, no es que se define poco, se define mucho”.

“La democracia y el estado social de derecho, nuestra constitución, que incluye la justicia social entre sus artículos, no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que se inventó hasta ahora. Y que funciona fundamentalmente cuando las ciudadanas y los ciudadanos, los más jóvenes, los de edad intermedia, los más grandes, vienen y ejercen con su voto lo que lo que sienten, lo que piensan de una situación establecida” expresó.

Y agregó: “Ojalá la democracia fuera más participativa, más amplia, se pudiera debatir más cosas, pero tenemos esto. Cuidémoslo”.

Consultado sobre sus expectativas respecto a los resultados, Grabois aseguró: “Tengo muy buenas expectativas. Así que nos vemos a la noche en nuestro búnker”. “Este es un pasito, tenemos otro paso importante en octubre y la elección de todos los días, que es la más importante: ser un buen padre, un buen hijo, una buena madre, un buen hermano, un buen compañero, un buen vecino, una buena persona".

Finalmente, volvió a convocar a votar: “Hay que ir, no hay que quedarse en casa. Es un muy lindo día para comerse un asado… Después de comer con la familia, andá a defender la democracia que no será perfecta pero es lo mejor que tenemos, a votar! Y el que no tiene para asado y está comiendo un guiso, más razones para venir.”

San Justo Elecciones
