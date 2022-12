Victoria Tolosa Paz cruzó en vivo a Juan Grabois en A24: "Tiene información que el Ministerio no tiene""

"Grabois debe saber que son más de 27.000 pesos el Potenciar Trabajo, sabemos que es poco, pero como es dinero público pesa sobre mí la responsabilidad de administrarlo bajo las normas", advirtió la funcionaria quien pidió el derecho a réplica mientras el referente popular hablaba en vivo en A24.

Y agregó: "No es cierto que una mamá que haya comprado un dólar esta ministra le haya quitado el Potenciar Trabajo. Hemos suspendido a personas que han consumido dólares en los últimos 26 meses, de 15 a 100 dólares. El criterio de vulnerabilidad social y ser trabajador de la economía popular es parte de la norma".

Esta semana, Tolosa Paz le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que "levante el secreto fiscal" para acceder a los datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que presentan incompatibilidades. Por lo que Grabpis acusó a Desarrollo Social de "estigmatizar" a los beneficiarios del programa y en diálogo con Edi Zunino y Marcela Pagano advirtió que "hubo un cambio de reglas" y que "sacarle la mitad del sueldo a los pobres es una canallada".

"El Ministerio pasó todas las nóminas a las organizaciones de quienes habían sido suspendidos del Potenciar Trabajo. Tengo los nombres, hablé con por lo menos 25 compañeros preguntamos cuál es la situación de los dólares. Tengo videos en los que dicen que les hicieron giros a tía, porque tienen Uala", detalló el dirigente social.

A lo que la titular de la cartera social respondió: "Él no puede tener nóminas de personas porque todavía el padrón está siendo entrecruzado. Por lo tanto maneja información que el Ministerio no tiene y no es la correcta".

Grabois advirtió que "el problema es cuando le levantan el secreto fiscal a los que cobran 27.000 pesos y después el Gobierno dice que quiere 'llegar a todos'".

Y continuó: "¿Por qué no ajustan desde arriba? ¿Por qué no ajustan a los ricos? Ajustar desde abajo es muy fácil". Ante la explicación de la ministra, retrucó: “¿Dónde está la norma que dice que no se puede comprar dólares?”

“Expulsar a gente vulnerable que vive en una villa, porque llega a los 120 mil pesos, pero no tienen obra social, ni estabilidad, es abuso de autoridad. Y si no hubo cambio de reglas y ahora van a hacer esto tendrían que estar presos Daniel Arroyo y Juan Zabaleta”, dijo Grabois.

"No cambiaron las reglas, pero sí la información de AFIP", aclaró la funcionaria y detalló: “La transferencia del Potenciar Trabajo, Juan lo sabe bien, es hasta el monotributo A”. Agregó, además que si están en una situación de crisis esos beneficiarios que compraron dólar ahorro se los podrá ayudar con otros programas de capacitación.