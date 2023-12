Victoria Villarruel se reunió con senadores radicales para asegurar el apoyo al candidato a presidente provisional

Para la vicepresidenta electa que ese rol corresponda al oficialismo “hace al sistema democrático, a la institucionalidad y al Estado de derecho”, consideró y sentenció: “No podía pensar en otra posibilidad que no sea esa, salvo que consideremos que hay gente que no va a respetar las instituciones, pero no es lo que pienso a priori”.

La compañera de fórmula de Javier Milei formuló estas declaraciones luego de mantener una reunión con el bloque de senadores radicales en la Cámara alta, que describió como “muy cordial”.

“Fue una reunión muy cordial. Me dieron la bienvenida y cada uno de ellos se fue presentando”, comentó.

Villarruel afirmó que les transmitió su idea de “trabajar intensamente, impulsando la periodicidad en las sesiones”, así como la “vuela de las reuniones de Labor Parlamentarias”.

También reiteró que, aunque no entró en detalles, los proyectos que el gobierno de Javier Milei piensa enviar al Congreso están referidos a “la reforma del Estado, a la derogación de regulaciones y a cuestiones de tipo económicas”.

Finalmente, y respecto a los proyectos que quedaron pendientes de tratamiento, como la designación de jueces, la vicepresidenta electa anunció que “se va a analizar todo lo que quedó pendiente” y que “lo que tiene ver con los pliegos de los jueces los vamos a analizar uno por uno porque es algo que hace a otro poder”.

La vicepresidenta electa mantuvo una reunión de poco más de media hora con los integrantes de la bancada radical del Senado de la Nación que fue descripta por los legisladores como “muy amena” y “abierta”.

El encuentro se llevó a cabo desde las 15.10 en las oficinas que la bancada ocupa en el segundo piso del Palacio Legislativo.

Fuentes del espacio comentaron que desde el bloque radical aún está en tratativas con sus socios de PRO para mantener vivo el interbloque de Juntos por el Cambio y le ratificaron a la vicepresidenta su intención de apoyar al oficialismo para designar al Presidente Provisional del Senado.

La visita de Villarruel se enmarca en la serie de encuentros que viene manteniendo con todas las fuerzas de la futura oposición desde que la fórmula que integra con el presidente electo, Javier Milei, fue consagrada oficialmente la semana pasada por el Congreso Nacional.