Vuelve el debate de la jornada laboral reducida: impulsan tres días de fin de semana

En ese marco, Pianelli sostuvo que es necesario llevar la jornada laboral a 30 horas distribuidas en 4 días por semana. "En Argentina hay muchísimos compatriotas que no tienen trabajo, además los avances tecnológicos han acelerado la forma de producir mercancía y servicios. Si este no es el momento de discutir la reducción de la jornada laboral no se cuándo será", indicó en diálogo con AM750.

¿Qué dicen los proyectos para reducir la jornada laboral?

En agosto del 2021, el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, presentó un proyecto para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. De la misma forma, la legisladora del Frente de Todos y representante de La Bancaria, Claudia Ormaechea, también apuntó a un tope de 36 horas por semana, con seis horas máximo por jornada en una iniciativa.

Ambos textos de los legisladores oficialistas buscan modificar la Ley 11.544 que regula las horas de trabajo a 48 horas semanales con un máximo de ocho horas diarias. Una de las jornadas laborales más extensas, fijada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace 101 años.

Télam 02/09/2016 Buenos Aires: El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, habla para cerrar el multitudinario acto central de la Marcha Federal en Plaza de Mayo. Foto: Raúl Ferrari/jr Hugo Yasky propuso reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

Jornada laboral de cuatro días: experiencias en el mundo

En varias partes del mundo ya se ensayó la reducción de la jornada laboral. En Islandia entre 2015 y 2019 se acortaron los días laborables a cuatro días y los resultados fueron exitosos: la productividad mejoró. Una investigación del Ayuntamiento de Reykjavik reveló la clave fue la reducción del estrés, que le permitió a los empleados equilibrar su vida personal y laboral.

En Japón, Microsoft dispuso durante un mes su Proyecto de Reforma de Trabajo con 2600 empleados, sin disminución de sueldo y la productividad aumentó un 39,9 por ciento. Ahora las autoridades japonesas evalúan la reducción de la jornada con el fin de que los empleados tengan más tiempo libre, equilibren la vida personal con la laboral y mejore la tasa de natalidad en el país.

Unilever en Nueva Zelanda fue una de las primeras en probar la propuesta de "trabajar un 80%" pero "recibir el 100% de salario" con éxito.

La multinacional EvenBrite, en tanto, implementará en Mendoza los "viernes libres" una vez al mes "para favorecer el bienestar y la salud mental de sus trabajadores en todo el mundo", indicaron desde la empresa. Se llamará "BriteBreak Friday" y se ofrecerá la posibilidad de optar por un régimen variable, trabajando más horas una semana y teniendo más tiempo libre a la siguiente.