En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aguinaldo
PREVISIONAL

Jubilados y pensionados de ANSES cobran en diciembre: Milei confirmó una gran noticia

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados cobrarán en diciembre un aumento del 2,2%, junto con el medio aguinaldo y un bono.

Jubilados y pensionados percibirán un aumento del 2
Jubilados y pensionados percibirán un aumento del 2,2% en diciembre en sus haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados percibirán en diciembre una actualización del 2,2% en sus haberes, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de octubre.

Leé también Jubilados ANSES diciembre 2026: aumento, bono y aguinaldo
Jubilados ANSES diciembre 2026: aumento, bono y aguinaldo

Este incremento impactará en las prestaciones básicas universales, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares. El cálculo de la jubilación mínima actualizada se sitúa alrededor de los $453.929,94. Sumando a esto el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total proyectado para quienes cobran la prestación mínima alcanzaría los $523.929,94 antes de descuentos.

Además del haber mensual, los beneficiarios recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo. Para quienes cobran la mínima, este pago adicional se estima en $226.898, sumando un total bruto de $680.695 sin considerar el bono, o $750.695 si el refuerzo de $70.000 se mantiene vigente.

Aumento del 2,2% y cálculo del aguinaldo

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, así como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), también se beneficiarán con la movilidad del 2,2%. La PUAM pasará a tener un haber base de $363.143,96 (el 80% de la mínima), mientras que las PNC por invalidez y vejez alcanzarán los $317.750,96 (el 70% de la mínima). Ambas prestaciones percibirán su medio aguinaldo correspondiente y el refuerzo de $70.000.

Las PNC para Madres de 7 hijos ascenderán a $453.929,95 de haber base, sumado su medio aguinaldo de $226.964,97 y el bono de $70.000, totalizando aproximadamente $750.894,92 brutos, a lo que se pueden sumar los $149.425 de la Tarjeta Alimentar si cuentan con hijos menores de 14 años. Todas estas prestaciones conservarán la cobertura médica gratuita de PAMI o Incluir Salud.

Fechas de cobro y continuidad del bono

Las Pensiones No Contributivas tendrán un cronograma de pago concentrado en los primeros tres días hábiles de diciembre, con fechas específicas según el último dígito del DNI. Los titulares de la PUAM cobrarán según el mismo esquema que las jubilaciones del primer tramo, abarcando del 9 al 16 de diciembre según la terminación del documento.

La continuidad del bono extraordinario de $70.000 para diciembre aún no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno, a pesar de que este refuerzo se paga desde marzo de 2024. Si se mantiene sin modificaciones, el ingreso bruto total para los jubilados de mínima, sumando haber actualizado, aguinaldo y bono, alcanzaría los $750.695. El monto neto de bolsillo, tras aplicar los descuentos del 3% para el PAMI, se estima en unos $730.275.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Aguinaldo Bono
Notas relacionadas
Pensiones de ANSES: confirman qué va a pasar con el aguinaldo en diciembre
Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro y aguinaldo de diciembre
¿La AUH de ANSES cobra aguinaldo en diciembre 2026? Esto es lo que se deposita con el aumento

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar