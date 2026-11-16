Jubilados y pensionados de ANSES cobran en diciembre: Milei confirmó una gran noticia

Las PNC para Madres de 7 hijos ascenderán a $453.929,95 de haber base, sumado su medio aguinaldo de $226.964,97 y el bono de $70.000, totalizando aproximadamente $750.894,92 brutos, a lo que se pueden sumar los $149.425 de la Tarjeta Alimentar si cuentan con hijos menores de 14 años. Todas estas prestaciones conservarán la cobertura médica gratuita de PAMI o Incluir Salud.

Fechas de cobro y continuidad del bono

Las Pensiones No Contributivas tendrán un cronograma de pago concentrado en los primeros tres días hábiles de diciembre, con fechas específicas según el último dígito del DNI. Los titulares de la PUAM cobrarán según el mismo esquema que las jubilaciones del primer tramo, abarcando del 9 al 16 de diciembre según la terminación del documento.

La continuidad del bono extraordinario de $70.000 para diciembre aún no ha sido confirmada oficialmente por el Gobierno, a pesar de que este refuerzo se paga desde marzo de 2024. Si se mantiene sin modificaciones, el ingreso bruto total para los jubilados de mínima, sumando haber actualizado, aguinaldo y bono, alcanzaría los $750.695. El monto neto de bolsillo, tras aplicar los descuentos del 3% para el PAMI, se estima en unos $730.275.