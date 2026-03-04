Alerta ANSES: el plazo final para recuperar una suma que supera los $600.000

Se deposita automáticamente el 80% del monto mensual .

El 20% restante queda retenido hasta que el titular presenta la Libreta.

Este mecanismo busca garantizar que los niños y adolescentes:

Asistan regularmente a la escuela.

Cumplan con el calendario de vacunación obligatorio.

Realicen controles médicos periódicos.

Una vez validada esa información, ANSES habilita el pago del complemento acumulado.

Cuánto es el monto de la AUH en marzo 2026

En marzo de 2026, la AUH por hijo tiene un valor bruto aproximado de $132.814.

Sin embargo, el dinero que efectivamente se deposita cada mes es el 80%.

Así se compone el pago mensual

Monto bruto: $132.814

80% acreditado automáticamente: aproximadamente $106.251

20% retenido: alrededor de $26.563

Ese 20% se acumula durante todo el año y puede representar una suma significativa cuando se libera.

auh libreta.jpg

Cuánto dinero se puede recuperar con la Libreta AUH

El impacto económico del trámite es clave.

Si tomamos como referencia el monto actual:

20% retenido mensual: $26.563

Retención anual estimada por hijo: más de $318.000

En una familia con dos hijos, el monto acumulado puede superar los $636.000.

Con tres hijos, la cifra podría acercarse o incluso superar los $950.000, dependiendo de los meses efectivamente cobrados.

Por eso, el trámite no es menor: se trata de dinero que ya fue generado mes a mes y que solo se libera tras cumplir con la obligación administrativa.

Fecha límite para presentar la Libreta AUH

ANSES estableció que hay tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive para realizar la presentación correspondiente al ciclo 2025.

Quienes no cumplan antes de esa fecha:

No recibirán el 20% retenido.

No podrán reclamar el complemento fuera del plazo.

Perderán el derecho al cobro acumulado.

Desde el organismo recomiendan no esperar a los últimos días para evitar demoras o problemas técnicos en la carga digital.

Qué es la Libreta AUH y qué información debe incluir

La Libreta AUH es un formulario oficial que certifica que los hijos del titular cumplen con los requisitos establecidos por la normativa de la asignación.

Debe incluir:

Certificación de escolaridad.

Control sanitario.

Vacunación obligatoria.

Es decir, funciona como una verificación anual que permite validar que se respetan las condiciones del programa social.

Solo después de esa validación ANSES autoriza el pago del complemento.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso desde Mi ANSES

El trámite puede hacerse completamente online y no requiere turno.

Paso 1

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Paso 2

Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”.

Paso 3

Verificar que los datos de los menores estén correctos.

Paso 4

Generar la Libreta y descargar el formulario.

Paso 5

Completarlo con la escuela y el centro de salud correspondiente.

Paso 6

Subir el formulario digitalizado al sistema.

Una vez aprobada la carga, el titular recibe la confirmación por correo electrónico.

También puede hacerse de manera presencial

Si no es posible realizar el trámite online, ANSES permite presentar la Libreta:

En oficinas del organismo.

En operativos territoriales.

Sin turno previo.

En esos casos se debe llevar DNI y el formulario completo.

Cuándo se paga el 20% retenido

El dinero acumulado se liquida una vez que ANSES valida la Libreta presentada.

No se paga automáticamente al presentar el formulario: primero debe verificarse que la información sea correcta.

Luego, el organismo acredita el monto correspondiente en la cuenta habitual del titular.

Por qué es clave no dejar pasar la fecha

En un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo, el 20% retenido representa una ayuda económica importante.

Para muchas familias:

Puede cubrir gastos escolares.

Permite afrontar deudas acumuladas.

Funciona como respaldo ante emergencias.

Dejar pasar el plazo implica resignar un ingreso significativo que ya fue generado durante el año.

AUH en marzo 2026: cómo se paga el 80% mensual

El 80% mensual de la AUH se deposita entre el 9 y el 20 de marzo de 2026, según la terminación del DNI del titular.

Ese pago no depende de la Libreta.

Lo que sí depende del trámite es el cobro del complemento retenido.

Impacto real en la economía familiar

Si una familia con dos hijos no presenta la Libreta, podría dejar de cobrar más de $600.000.

En un hogar con tres hijos, el monto puede superar ampliamente esa cifra.

En términos prácticos, el trámite administrativo define si ese dinero llega o no a la cuenta del beneficiario.

Por eso, más que un requisito formal, la Libreta AUH se convierte en un paso determinante para recuperar un ingreso acumulado que puede marcar la diferencia en el presupuesto anual.