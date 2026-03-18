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Alerta ANSES: podés perder la AUH o SUAF en abril por este motivo clave

El organismo endureció los controles y confirmó nuevos topes de ingresos. Si no cumplís con ambos límites, perdés el beneficio automáticamente.

Alerta ANSES: podés perder la AUH o SUAF en abril por este motivo clave

Alerta ANSES: podés perder la AUH o SUAF en abril por este motivo clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un cambio clave que impactará en millones de beneficiarios: desde marzo de 2026 rigen nuevos límites de ingresos obligatorios para acceder tanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) como al sistema SUAF.

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La medida, oficializada a través de la Resolución 55/2026, establece que el incumplimiento de cualquiera de estos topes implica la pérdida automática del derecho a cobrar la asignación, sin excepciones. El impacto comenzará a verse de lleno en los pagos de abril.

El requisito clave que ANSES controla y puede dejarte sin el beneficio

El punto central del nuevo esquema es que los ingresos deben cumplir dos condiciones al mismo tiempo. No alcanza con respetar uno de los límites: ambos son obligatorios.

Los topes vigentes son:

  • Ingreso individual máximo: $2.722.595

  • Ingreso familiar total: $5.445.190

Además, ANSES realiza controles permanentes mediante cruces de datos con organismos oficiales.

Dato clave: si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual permitido, el beneficio se suspende automáticamente, incluso si el total del hogar está dentro del límite.

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Quiénes pueden perder AUH o SUAF en abril

La medida alcanza a:

  • Titulares de AUH

  • Beneficiarios del sistema SUAF

En ambos casos, superar los límites de ingresos o presentar inconsistencias en los datos puede derivar en la baja inmediata del cobro.

Esto implica que muchas familias podrían dejar de recibir el beneficio en abril si su situación económica cambió o si los registros fueron actualizados.

Cuánto se cobra por AUH en abril 2026

En paralelo, ANSES aplicará un aumento del 2,9% en abril, en línea con la movilidad mensual basada en la inflación.

Con esta actualización, los valores de la AUH quedarán así:

  • Monto total: $136.666

  • Pago mensual (80%): $109.332,80

  • Monto retenido (20%): $27.333,20

Como es habitual, el 20% retenido se paga una vez que el titular presenta la Libreta AUH.

Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH

El esquema de pago de la AUH establece que una parte del dinero se retiene hasta que se acrediten ciertos requisitos fundamentales.

La Libreta AUH certifica:

  • Controles de salud

  • Cumplimiento del calendario de vacunación

  • Asistencia escolar

Una vez presentada, ANSES libera el monto acumulado correspondiente.

Cómo evitar la suspensión del beneficio

Para no perder la AUH o el SUAF, es fundamental:

  • Revisar los datos personales en Mi ANSES

  • Verificar los ingresos declarados

  • Mantener actualizada la situación laboral

  • Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

En caso de errores o inconsistencias, se puede iniciar un reclamo a través de los canales oficiales.

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