Alerta ANSES: podés perder la AUH o SUAF en abril por este motivo clave

Ingreso individual máximo: $2.722.595

Ingreso familiar total: $5.445.190

Además, ANSES realiza controles permanentes mediante cruces de datos con organismos oficiales.

Dato clave: si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual permitido, el beneficio se suspende automáticamente, incluso si el total del hogar está dentro del límite.

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Quiénes pueden perder AUH o SUAF en abril

La medida alcanza a:

Titulares de AUH

Beneficiarios del sistema SUAF

En ambos casos, superar los límites de ingresos o presentar inconsistencias en los datos puede derivar en la baja inmediata del cobro.

Esto implica que muchas familias podrían dejar de recibir el beneficio en abril si su situación económica cambió o si los registros fueron actualizados.

Cuánto se cobra por AUH en abril 2026

En paralelo, ANSES aplicará un aumento del 2,9% en abril, en línea con la movilidad mensual basada en la inflación.

Con esta actualización, los valores de la AUH quedarán así:

Monto total: $136.666

Pago mensual (80%): $109.332,80

Monto retenido (20%): $27.333,20

Como es habitual, el 20% retenido se paga una vez que el titular presenta la Libreta AUH.

Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH

El esquema de pago de la AUH establece que una parte del dinero se retiene hasta que se acrediten ciertos requisitos fundamentales.

La Libreta AUH certifica:

Controles de salud

Cumplimiento del calendario de vacunación

Asistencia escolar

Una vez presentada, ANSES libera el monto acumulado correspondiente.

Cómo evitar la suspensión del beneficio

Para no perder la AUH o el SUAF, es fundamental:

Revisar los datos personales en Mi ANSES

Verificar los ingresos declarados

Mantener actualizada la situación laboral

Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

En caso de errores o inconsistencias, se puede iniciar un reclamo a través de los canales oficiales.