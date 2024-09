ALERTA, JUBILADOS: Javier Milei y ANSES revelaron el tope para cobrar el BONO de octubre

El nuevo tope del Gobierno de Javier Milei y de la ANSES para recibir el bono es de $314.320, es decir, la mínima más el bono. Quienes cobren más de esa cifra en su ingreso total mensual, no podrán disponer del adicional bajo ningún término y quienes cobren menos, tendrán un proporcional hasta alcanzarlo.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el bono de la ANSES no tendrá un aumento para los jubilados, por lo que continuará en $70.000. Recientemente, el presidente Javier Milei expresó que la entrega de un nuevo refuerzo se hará efectiva “solo en función de cómo vienen los números fiscales”.

“El bono es discrecional y nosotros tenemos que ser serios, no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentir dando cosas que no hay. Después eso termina siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor”, añadió en la misma declaración.

anses calendario 5 .jpg Requisitos para cobrar el bono de $70.000 de ANSES. (Foto: archivo)

ANSES: fechas de pago para jubilados en octubre 2024

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: martes 8 de octubre de 2024

DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre de 2024

DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre de 2024

DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre de 2024

DNI terminados en 4: martes 15 de octubre de 2024

DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre de 2024

DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre de 2024

DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre de 2024

DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre de 2024

DNI terminados en 9: martes 22 de octubre de 2024

JJubilados que cobran más que la mínima