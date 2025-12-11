ANSES activa descuentos para jubilados en diciembre y suma beneficios

-
20% de descuento los martes con débito Supervielle (tope: $25.000).
-
20% con QR el mismo día (tope: $15.000).
-
Hasta $40.000 de ahorro mensual combinando ambos métodos.
-
25% sin tope en Coto cada martes.
-
50% en farmacias adheridas (topes combinables hasta $12.000).
-
Cuotas sin interés en productos esenciales y compras online.
Banco Nación y Banco Galicia mantienen reintegros adicionales y cuentas remuneradas con tasas competitivas que suman rendimiento diario al saldo disponible.
Dónde obtienen descuentos los jubilados: supermercados y farmacias adheridos
Los comercios incluidos en el programa abarcan una red amplia en todo el país:
-
Supermercados sin tope: Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar.
-
Supermercados con tope mensual: Carrefour ($35.000), Día ($2.000 por compra), Chango Más ($15.000).
-
Farmacias con beneficios martes: cadenas adheridas a Supervielle y bancos aliados.
Los descuentos se combinan según el medio de pago, la cadena y los días habilitados, por lo que conviene planificar compras grandes los días de mayor reintegro.
Cómo aprovechar los beneficios y maximizar el ahorro mensual
Para obtener los mejores resultados:
-
Jubilados con Supervielle: usar débito + QR los martes, sumar Coto sin tope y aprovechar 50% en farmacias.
-
Jubilados del Banco Nación: operar con BNA+ MODO para sumar 5% extra (tope: $20.000) y mantener saldo remunerado.
-
Jubilados del Banco Galicia: acceder a 25% en súper/farmacias, usar cuotas sin interés y dejar saldo en cuenta remunerada al 33,2% TNA.
Estas combinaciones permiten superar ampliamente los reintegros básicos y llegar a niveles de ahorro mayores sin trámites adicionales.
Qué necesitan los jubilados para acceder a los descuentos de ANSES
Los beneficios se aplican en forma automática, sin inscripción previa. Solo se requiere:
-
Cobrar una jubilación o pensión de ANSES.
-
Usar la tarjeta asociada al banco correspondiente.
-
Comprar en comercios adheridos los días y con los medios de pago especificados.
No se solicita registro, formulario ni validación extra. El reintegro se acredita en la cuenta dentro de las horas o días posteriores según banco.