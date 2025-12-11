En vivo Radio La Red
ANSES activa descuentos para jubilados en diciembre y suma beneficios

ANSES lanzó nuevos descuentos para jubilados en diciembre, con reintegros que alcanzan cifras altas y beneficios exclusivos según banco. Las promociones incluyen supermercados, farmacias y comercios clave, con montos acumulables y ahorros que pueden resultar decisivos este mes.

Los descuentos de ANSES para jubilados en diciembre vuelven a tomar protagonismo en un mes marcado por gastos adicionales, inflación persistente y un consumo más limitado. La actualización del programa trae beneficios ampliados, nuevos bancos aliados y ahorros que pueden superar los $85.000 combinando promociones semanales.

Desde el Ministerio de Capital Humano y ANSES se reforzó el esquema de reintegros, incentivos en compras esenciales y acuerdos específicos con supermercados y farmacias. Aunque no se requiere inscripción, sí es clave conocer los topes, días de aplicación y bancos participantes para aprovechar el máximo posible.

Este mes destacan especialmente las promociones con Banco Supervielle, Banco Nación y Banco Galicia, que permiten sumar rebajas con tarjeta de débito, crédito y pagos vía QR, además de cuotas sin interés en compras seleccionadas.

Beneficios confirmados para jubilados: qué incorporó ANSES en diciembre

ANSES_bono

Entre las novedades que ya se encuentran activas, ANSES confirmó:

  • 20% de descuento los martes con débito Supervielle (tope: $25.000).

  • 20% con QR el mismo día (tope: $15.000).

  • Hasta $40.000 de ahorro mensual combinando ambos métodos.

  • 25% sin tope en Coto cada martes.

  • 50% en farmacias adheridas (topes combinables hasta $12.000).

  • Cuotas sin interés en productos esenciales y compras online.

Banco Nación y Banco Galicia mantienen reintegros adicionales y cuentas remuneradas con tasas competitivas que suman rendimiento diario al saldo disponible.

Dónde obtienen descuentos los jubilados: supermercados y farmacias adheridos

Los comercios incluidos en el programa abarcan una red amplia en todo el país:

  • Supermercados sin tope: Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar.

  • Supermercados con tope mensual: Carrefour ($35.000), Día ($2.000 por compra), Chango Más ($15.000).

  • Farmacias con beneficios martes: cadenas adheridas a Supervielle y bancos aliados.

Los descuentos se combinan según el medio de pago, la cadena y los días habilitados, por lo que conviene planificar compras grandes los días de mayor reintegro.

Cómo aprovechar los beneficios y maximizar el ahorro mensual

Para obtener los mejores resultados:

  • Jubilados con Supervielle: usar débito + QR los martes, sumar Coto sin tope y aprovechar 50% en farmacias.

  • Jubilados del Banco Nación: operar con BNA+ MODO para sumar 5% extra (tope: $20.000) y mantener saldo remunerado.

  • Jubilados del Banco Galicia: acceder a 25% en súper/farmacias, usar cuotas sin interés y dejar saldo en cuenta remunerada al 33,2% TNA.

Estas combinaciones permiten superar ampliamente los reintegros básicos y llegar a niveles de ahorro mayores sin trámites adicionales.

Qué necesitan los jubilados para acceder a los descuentos de ANSES

Los beneficios se aplican en forma automática, sin inscripción previa. Solo se requiere:

  • Cobrar una jubilación o pensión de ANSES.

  • Usar la tarjeta asociada al banco correspondiente.

  • Comprar en comercios adheridos los días y con los medios de pago especificados.

No se solicita registro, formulario ni validación extra. El reintegro se acredita en la cuenta dentro de las horas o días posteriores según banco.

