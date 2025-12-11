ANSES activa descuentos para jubilados en diciembre y suma beneficios

20% de descuento los martes con débito Supervielle (tope: $25.000 ).

20% con QR el mismo día (tope: $15.000 ).

Hasta $40.000 de ahorro mensual combinando ambos métodos.

25% sin tope en Coto cada martes.

50% en farmacias adheridas (topes combinables hasta $12.000 ).

Cuotas sin interés en productos esenciales y compras online.

Banco Nación y Banco Galicia mantienen reintegros adicionales y cuentas remuneradas con tasas competitivas que suman rendimiento diario al saldo disponible.

Dónde obtienen descuentos los jubilados: supermercados y farmacias adheridos

Los comercios incluidos en el programa abarcan una red amplia en todo el país:

Supermercados sin tope : Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar.

Supermercados con tope mensual : Carrefour ( $35.000 ), Día ( $2.000 por compra ), Chango Más ( $15.000 ).

Farmacias con beneficios martes: cadenas adheridas a Supervielle y bancos aliados.

Los descuentos se combinan según el medio de pago, la cadena y los días habilitados, por lo que conviene planificar compras grandes los días de mayor reintegro.

Cómo aprovechar los beneficios y maximizar el ahorro mensual

Para obtener los mejores resultados:

Jubilados con Supervielle : usar débito + QR los martes, sumar Coto sin tope y aprovechar 50% en farmacias.

Jubilados del Banco Nación : operar con BNA+ MODO para sumar 5% extra (tope: $20.000 ) y mantener saldo remunerado.

Jubilados del Banco Galicia: acceder a 25% en súper/farmacias, usar cuotas sin interés y dejar saldo en cuenta remunerada al 33,2% TNA.

Estas combinaciones permiten superar ampliamente los reintegros básicos y llegar a niveles de ahorro mayores sin trámites adicionales.

Qué necesitan los jubilados para acceder a los descuentos de ANSES

Los beneficios se aplican en forma automática, sin inscripción previa. Solo se requiere:

Cobrar una jubilación o pensión de ANSES.

Usar la tarjeta asociada al banco correspondiente.

Comprar en comercios adheridos los días y con los medios de pago especificados.

No se solicita registro, formulario ni validación extra. El reintegro se acredita en la cuenta dentro de las horas o días posteriores según banco.