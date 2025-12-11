En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Extra de fin de año

De $340.000 a casi $2 millones: el triple combo que ANSES paga a la AUH en diciembre

Esta suma se habilita luego de que las familias realizan un trámite fundamental ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. Qué se debe hacer.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a liquidar en diciembre de 2025 el complemento correspondiente al 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este pago se habilita dos meses después de que las familias presenten la Libreta, por lo que quienes completaron el trámite en octubre ya ven acreditado el monto adicional.

ANSES actualiza montos de AUH y SUAF en diciembre 2025 (Foto: archivo).

El valor del complemento varía según la cantidad de meses en que se cobró la AUH entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Para los titulares que percibieron la prestación durante todo ese período, la devolución asciende a $188.069,40. Además, la AUH registró en diciembre una actualización del 2,34%, lo que llevó el haber mensual a $122.492 por cada hijo menor. Tras la deducción correspondiente, el pago directo queda en $97.993,60.

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario

A esos montos se suma la Tarjeta Alimentar, beneficio otorgado por el Ministerio de Capital Humano en coordinación con ANSES, cuyo valor depende del número de hijos a cargo.

Con estos componentes, los ingresos que reciben las familias de AUH en diciembre quedan conformados de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $97.993,60 (AUH) + $52.250 (Alimentar) + $188.069,40 (Libreta) = $338.313,00

  • 2 hijos: $195.987,20 + $81.936 + $376.138,80 = $654.062,00

  • 3 hijos: $293.980,80 + $108.062 + $564.208,20 = $966.251,00

  • 4 hijos: $391.974,40 + $108.062 + $752.277,60 = $1.252.314,00

  • 5 hijos: $489.968,00 + $108.062 + $940.347,00 = $1.538.377,00

  • 6 hijos: $587.961,60 + $108.062 + $1.128.416,40 = $1.824.440,00

Qué otros beneficios cobra la AUH de ANSES

Por otra parte, continúan los pagos del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a niños de hasta 3 años que reciben la AUH. En diciembre, este refuerzo alimentario tiene un valor de $46.199.

Las familias tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la Libreta de AUH. El trámite puede realizarse de manera presencial, con turno previo en una oficina de Anses, o de forma virtual a través de Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

