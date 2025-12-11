ANSES sacude las Fiestas con un bono de $426.000: el único requisito para cobrarlo

Beneficiarios del SUAF

Pueden cobrarlo quienes estén dentro del sistema de asignaciones familiares contributivas y cumplan con los límites de ingresos establecidos:

Tope individual: $2.511.024

Tope familiar: $5.022.048

Titulares de la AUH

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo pueden solicitarlo si la adopción se formaliza durante diciembre.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo

Si al momento de la sentencia la persona gestante percibía esta prestación, también puede acceder al pago extraordinario.

Requisitos para solicitar la Asignación por Adopción

Para que ANSES habilite el cobro del monto actualizado, es necesario presentar:

Sentencia firme de adopción.

Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.

DNI del grupo familiar.

Comprobante de haber sido titular de AUH, SUAF o Asignación por Embarazo en el mes en que se dictó la resolución judicial.

El trámite puede iniciarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia.