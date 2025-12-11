En vivo Radio La Red
ANSES sacude las Fiestas con un bono de $426.000: el único requisito para cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social desembolsará esa suma para un determinado grupo de beneficiarios, que solamente deberá cumplir una serie de requerimientos.

El único requisito de ANSES para cobrar $426.000 (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que desde diciembre comenzará a depositar un pago extraordinario superior a los $400.000, destinado exclusivamente a quienes cumplan determinadas condiciones relacionadas con una sentencia judicial de adopción. Se trata de un beneficio de cobro único cuyo valor se actualiza mediante la Ley de Movilidad.

ANSES: aumento de las asignaciones de pago único

Luego de conocerse la inflación de octubre, el organismo previsional definió los incrementos que impactarán en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Entre ellas figura la Asignación por Adopción, que también se ajusta por movilidad y que en diciembre registró una suba del 2,34%.

Con esta actualización, el monto vigente quedó establecido en $426.877. Este valor corresponde únicamente a las adopciones que queden firmes durante diciembre, ya que ANSES liquida la asignación según el mes de la sentencia.

Quiénes pueden acceder al pago único de $426.877

El beneficio está habilitado para tres grupos de titulares:

Beneficiarios del SUAF

Pueden cobrarlo quienes estén dentro del sistema de asignaciones familiares contributivas y cumplan con los límites de ingresos establecidos:

  • Tope individual: $2.511.024

  • Tope familiar: $5.022.048

Titulares de la AUH

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo pueden solicitarlo si la adopción se formaliza durante diciembre.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo

Si al momento de la sentencia la persona gestante percibía esta prestación, también puede acceder al pago extraordinario.

Requisitos para solicitar la Asignación por Adopción

Para que ANSES habilite el cobro del monto actualizado, es necesario presentar:

  • Sentencia firme de adopción.

  • Partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.

  • DNI del grupo familiar.

  • Comprobante de haber sido titular de AUH, SUAF o Asignación por Embarazo en el mes en que se dictó la resolución judicial.

El trámite puede iniciarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia.

