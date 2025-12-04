ANSES actualiza montos de AUH y SUAF para diciembre 2025

El cronograma de cobros para diciembre establece fechas diferenciadas por terminación de DNI:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos comienzan el martes 9 de diciembre con DNI terminados en 0, finalizando el martes 16 con DNI terminados en 8 y 9.

Los jubilados y pensionados con haberes mayores al mínimo inician el miércoles 17 y culminan el martes 23.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) , el pago comienza el martes 9 para DNI terminados en 0, y termina el martes 16 con terminaciones 8 y 9.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan del 9 al 12 de diciembre, según el último número del DNI.

Estos detalles facilitan la organización y planificación de las familias beneficiarias.

¿Qué factores influyen en la actualización del calendario y montos de ANSES?

El ajuste del 2,34% dispuesto para diciembre 2025 es resultado de la movilidad vigente que toma como referencia la variación del índice inflacionario oficial reportado por el INDEC. Este porcentaje afecta no solo a la AUH y SUAF, sino también a jubilaciones y pensiones, actualizando los topes y los valores según la zona geográfica.

La Resolución 361/2025, firmada por Fernando Omar Bearzi, titular de ANSES, dispone además una revisión de los ingresos máximos para acceder a cada tipo de asignación, adaptando las escalas salariales y beneficiarios a las condiciones económicas actuales.

Estas medidas buscan garantizar un ajuste equitativo y actualizado conforme a la inflación real, intentando preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al contexto económico nacional.