Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES actualiza montos de AUH y SUAF para diciembre 2025

El calendario de pagos ANSES de diciembre 2025 trae nuevos montos para AUH y SUAF que modifican topes y escalas sociales. El ajuste oficial y el detalle de fechas para cada beneficiario confirman la actualización salarial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó su calendario de cobro para diciembre, contemplando un aumento del 2,34% en las asignaciones familiares, AUH y SUAF. Esta medida, publicada en la Resolución 361/2025, responde al índice inflacionario divulgado por el INDEC, afectando jubilaciones, pensiones y beneficios sociales.

¿Cuáles son los nuevos montos de ANSES para AUH y SUAF en diciembre 2025?

ANSES confirmó que los importes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustan con base en el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para diciembre, este ajuste implica un incremento del 2,34% sobre los valores vigentes. Por ejemplo, la asignación familiar por hijo varía según el IGF:

  • Hasta $948.361: $61.252

  • Entre $948.361 y $1.390.864: $41.316

  • Entre $1.390.864 y $1.605.800: $24.990

  • Entre $1.605.800 y $5.022.048: $12.892

Los montos para hijos con discapacidad también subieron, alcanzando hasta $199.434 para familias con IGF inferior a $948.361. Además, las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio mantienen sus pagos únicos actualizados.

¿Quiénes pueden cobrar y cómo se distribuyen las fechas de cobro en diciembre 2025?

Pueden cobrar las asignaciones familiares empleados en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores rurales, beneficiarios de seguro por desempleo y pen­sio­na­dos, entre otros, siempre que cumplan con los requisitos de ingreso.

El cronograma de cobros para diciembre establece fechas diferenciadas por terminación de DNI:

  • Jubilados y pensionados con haberes mínimos comienzan el martes 9 de diciembre con DNI terminados en 0, finalizando el martes 16 con DNI terminados en 8 y 9.

  • Los jubilados y pensionados con haberes mayores al mínimo inician el miércoles 17 y culminan el martes 23.

  • Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), el pago comienza el martes 9 para DNI terminados en 0, y termina el martes 16 con terminaciones 8 y 9.

  • Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan del 9 al 12 de diciembre, según el último número del DNI.

Estos detalles facilitan la organización y planificación de las familias beneficiarias.

¿Qué factores influyen en la actualización del calendario y montos de ANSES?

El ajuste del 2,34% dispuesto para diciembre 2025 es resultado de la movilidad vigente que toma como referencia la variación del índice inflacionario oficial reportado por el INDEC. Este porcentaje afecta no solo a la AUH y SUAF, sino también a jubilaciones y pensiones, actualizando los topes y los valores según la zona geográfica.

La Resolución 361/2025, firmada por Fernando Omar Bearzi, titular de ANSES, dispone además una revisión de los ingresos máximos para acceder a cada tipo de asignación, adaptando las escalas salariales y beneficiarios a las condiciones económicas actuales.

Estas medidas buscan garantizar un ajuste equitativo y actualizado conforme a la inflación real, intentando preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al contexto económico nacional.

