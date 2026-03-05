ANSES activó el cronograma de marzo: qué día cobran jubilados según DNI
El organismo previsional ya publicó el cronograma completo de marzo. Las jubilaciones llegan con aumento y el refuerzo de hasta $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Como ocurre todos los meses, las acreditaciones comenzarán durante la segunda semana y se organizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El cronograma incluye a todos los grupos del sistema previsional: beneficiarios de PNC, jubilados que perciben el haber mínimo y también aquellos que cobran haberes superiores.
La principal novedad es que los pagos llegarán con el aumento del 2,9% por movilidad, ajuste que impacta directamente en los ingresos de millones de adultos mayores en todo el país. Con esta actualización, los haberes previsionales registran una nueva suba que busca compensar parcialmente el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo.
Además, se mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000, un refuerzo que el Gobierno nacional continúa pagando a los jubilados con ingresos más bajos. Gracias a esta combinación entre movilidad y bono, el ingreso total para quienes cobran la mínima puede superar los $439.000 mensuales.
Cuánto cobran los jubilados en marzo con el aumento del 2,9%
El incremento del 2,9% por movilidad impacta sobre todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones que administra ANSES.
Tras este ajuste, la jubilación mínima quedó establecida en: $369.636,78
Sin embargo, a ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que eleva el ingreso total de los jubilados con menor haber a: $439.636,78
Este refuerzo no se incorpora al haber mensual, sino que se paga como un extra que se liquida junto con la jubilación.
El esquema del bono funciona de manera escalonada:
Jubilados que cobran la mínima reciben el bono completo de $70.000.
Quienes cobran un monto superior reciben un bono proporcional hasta alcanzar un tope determinado.
Este mecanismo busca concentrar el refuerzo en los jubilados que perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional.
Calendario de pagos de ANSES para Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en cobrar durante marzo.
El cronograma se organiza de la siguiente manera:
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Este grupo incluye diferentes tipos de pensiones, como:
Pensión por invalidez
Pensión para madres de siete hijos
Pensión por vejez
Las acreditaciones se realizan directamente en las cuentas bancarias donde los beneficiarios cobran habitualmente sus prestaciones.
Jubilados que cobran la mínima: cuándo se acredita el pago
Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán a partir de la misma fecha que los beneficiarios de PNC, aunque con un cronograma propio organizado por terminación de DNI.
Las fechas establecidas son:
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 18 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo
En todos los casos, el pago incluirá tanto el haber actualizado por movilidad como el bono extraordinario correspondiente.
Esto significa que muchos jubilados verán acreditado en sus cuentas un ingreso total cercano a $440.000, dependiendo de su situación particular.
Jubilados con haberes superiores: cuándo cobran en marzo
Para los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se traslada hacia la última parte del mes.
Las fechas establecidas por ANSES son las siguientes:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo
En estos casos también se aplicará el aumento del 2,9% por movilidad. Sin embargo, el bono extraordinario se paga de forma proporcional o directamente no se liquida, dependiendo del nivel de ingresos del beneficiario.