ANSES activó el cronograma de marzo: qué día cobran jubilados según DNI

Cuánto cobran los jubilados en marzo con el aumento del 2,9%

El incremento del 2,9% por movilidad impacta sobre todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones que administra ANSES.

Tras este ajuste, la jubilación mínima quedó establecida en: $369.636,78

Sin embargo, a ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, lo que eleva el ingreso total de los jubilados con menor haber a: $439.636,78

Este refuerzo no se incorpora al haber mensual, sino que se paga como un extra que se liquida junto con la jubilación.

El esquema del bono funciona de manera escalonada:

Jubilados que cobran la mínima reciben el bono completo de $70.000 .

Quienes cobran un monto superior reciben un bono proporcional hasta alcanzar un tope determinado.

Este mecanismo busca concentrar el refuerzo en los jubilados que perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

anses milei calendario 2.jpg ANSES confirmó aumento y adelantó el pago para JUBILADOS en NOVIEMBRE 2025

Calendario de pagos de ANSES para Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en cobrar durante marzo.

El cronograma se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Este grupo incluye diferentes tipos de pensiones, como:

Pensión por invalidez

Pensión para madres de siete hijos

Pensión por vejez

Las acreditaciones se realizan directamente en las cuentas bancarias donde los beneficiarios cobran habitualmente sus prestaciones.

Jubilados que cobran la mínima: cuándo se acredita el pago

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán a partir de la misma fecha que los beneficiarios de PNC, aunque con un cronograma propio organizado por terminación de DNI.

Las fechas establecidas son:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 18 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 20 de marzo

En todos los casos, el pago incluirá tanto el haber actualizado por movilidad como el bono extraordinario correspondiente.

Esto significa que muchos jubilados verán acreditado en sus cuentas un ingreso total cercano a $440.000, dependiendo de su situación particular.

Jubilados con haberes superiores: cuándo cobran en marzo

Para los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se traslada hacia la última parte del mes.

Las fechas establecidas por ANSES son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 24 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo

En estos casos también se aplicará el aumento del 2,9% por movilidad. Sin embargo, el bono extraordinario se paga de forma proporcional o directamente no se liquida, dependiendo del nivel de ingresos del beneficiario.