Milei anunció más de $100.000 extra sin trámite: el beneficio que ANSES paga con la AUH
A medida que aumenta la cantidad de hijos que reciben la asignación, el ingreso mensual del hogar crece de forma proporcional. Lo que hay que saber.
Cada mes, millones de familias argentinas que cobran la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben un ingreso adicional que muchas veces pasa desapercibido dentro de la liquidación mensual. No se trata de un bono extraordinario ni de un programa que requiera inscripción: es un beneficio automático que se deposita junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Se trata de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos en los hogares con niños y niñas. Dependiendo de la cantidad de hijos que integren el grupo familiar, este ingreso puede superar los $100.000 por mes, lo que lo convierte en uno de los complementos más importantes dentro del sistema de asistencia social.
A diferencia de otras ayudas del Estado, este beneficio no exige realizar ningún trámite, ya que se otorga automáticamente cuando el sistema detecta que la persona cumple con los requisitos establecidos.
Qué es la Tarjeta Alimentar y por qué se paga automáticamente
La Tarjeta Alimentar forma parte del Plan Argentina contra el Hambre, una política pública orientada a reforzar el acceso a alimentos en los hogares con menores ingresos.
En lugar de entregarse a través de una tarjeta física como ocurría en sus primeras etapas, actualmente el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria donde se cobra la AUH.
Esto significa que los beneficiarios no tienen que realizar ninguna gestión adicional para recibirlo.
El sistema de ANSES cruza automáticamente los datos del grupo familiar y determina quiénes cumplen con las condiciones necesarias para acceder al beneficio.
Cuando esto ocurre, el monto se acredita cada mes junto con el pago habitual de la asignación.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en 2026
El monto del programa alimentario depende exclusivamente de la cantidad de hijos que cobran la AUH dentro del mismo hogar.
Los valores vigentes son los siguientes:
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Titulares de Asignación por Embarazo: $52.250
En el caso de los hogares con tres o más hijos, el refuerzo supera los $100.000 mensuales, lo que explica por qué este beneficio tiene un impacto directo en el ingreso total de las familias.
A diferencia de la AUH, el monto de la Tarjeta Alimentar no se actualiza todos los meses por movilidad, sino que cambia únicamente cuando lo decide el Gobierno nacional.