Milei anunció más de $100.000 extra sin trámite: el beneficio que ANSES paga con la AUH

En lugar de entregarse a través de una tarjeta física como ocurría en sus primeras etapas, actualmente el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria donde se cobra la AUH.

Esto significa que los beneficiarios no tienen que realizar ninguna gestión adicional para recibirlo.

El sistema de ANSES cruza automáticamente los datos del grupo familiar y determina quiénes cumplen con las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

Cuando esto ocurre, el monto se acredita cada mes junto con el pago habitual de la asignación.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES EN marzo 2026: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en 2026

El monto del programa alimentario depende exclusivamente de la cantidad de hijos que cobran la AUH dentro del mismo hogar.

Los valores vigentes son los siguientes:

Familias con 1 hijo : $52.250

Familias con 2 hijos : $81.936

Familias con 3 o más hijos : $108.062

Titulares de Asignación por Embarazo: $52.250

En el caso de los hogares con tres o más hijos, el refuerzo supera los $100.000 mensuales, lo que explica por qué este beneficio tiene un impacto directo en el ingreso total de las familias.

A diferencia de la AUH, el monto de la Tarjeta Alimentar no se actualiza todos los meses por movilidad, sino que cambia únicamente cuando lo decide el Gobierno nacional.