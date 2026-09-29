El Gobierno confirmó el aumento de octubre para jubilados

El nuevo esquema implica que no todos los jubilados recibirán exactamente el mismo monto. Mientras algunos accederán al bono completo, otros podrán recibir una suma proporcional y quienes superen determinado nivel de ingresos quedarán fuera del refuerzo.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en octubre de 2026

El dato central para quienes cobran prestaciones previsionales es el nuevo valor del haber mínimo.

Con el aumento del 1,66%, la jubilación mínima se ubicará en $435.748,51. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $505.748,51.

Por lo tanto, el nuevo piso de ingresos para los jubilados alcanzados por el refuerzo queda establecido de la siguiente manera:

Haber mínimo actualizado: $435.748,51.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $505.748,51.

El refuerzo se incorpora a la liquidación de quienes cumplen con las condiciones establecidas y permite elevar el ingreso mensual de los sectores previsionales que se encuentran en los niveles más bajos.

La medida adquiere particular relevancia para los beneficiarios que cobran la jubilación mínima, ya que el bono representa una suma adicional que se agrega al haber actualizado por movilidad.

El aumento de octubre se aplica por movilidad

La actualización del 1,66% corresponde al mecanismo de movilidad previsional utilizado para determinar la evolución mensual de los haberes.

El porcentaje toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, de acuerdo con el esquema vigente.

Así, desde octubre se modifican los valores de las prestaciones previsionales. El aumento se aplica sobre los haberes y alcanza a las distintas categorías que forman parte del sistema previsional, aunque el monto final que recibe cada beneficiario depende de la prestación correspondiente.

En el caso de quienes cobran la mínima, el nuevo haber queda en $435.748,51 antes de incorporar el refuerzo de $70.000.

Por eso, al analizar cuánto dinero llegará efectivamente a los bolsillos durante octubre, es necesario diferenciar entre el haber actualizado y el bono extraordinario.

Quiénes reciben el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario mantiene un mecanismo específico de distribución.

En primer lugar, quienes reciben la jubilación mínima acceden al bono completo de $70.000. Lo mismo ocurre con los beneficiarios de la PUAM y con quienes cobran determinadas Pensiones No Contributivas contempladas dentro del esquema.

Para estos grupos, el refuerzo se acredita junto con la prestación correspondiente.

En consecuencia, durante octubre los principales valores quedan establecidos de esta manera:

Jubilación mínima: $435.748,51.

Bono: $70.000.

Total: $505.748,51.

En el caso de la PUAM, el haber actualizado será de $348.598,80. Con el refuerzo extraordinario, el ingreso llegará a $418.598,80.

Por su parte, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez tendrán un haber de $305.023,95. Al agregar el bono, el total alcanzará los $375.023,95.

Se trata de valores correspondientes al esquema de octubre de 2026 informado para las distintas prestaciones.

Qué pasa con los jubilados que cobran más que la mínima

Uno de los puntos que genera mayor cantidad de consultas es qué sucede con quienes tienen un haber superior a la jubilación mínima.

El bono no funciona necesariamente como una suma fija para todos los beneficiarios del sistema previsional. Existe un mecanismo de complemento proporcional destinado a quienes se encuentran por encima de la mínima, pero todavía no alcanzan el piso establecido con el refuerzo.

En concreto, los jubilados cuyo haber actualizado sea superior a $435.748,51 pero inferior a $505.748,51 podrán recibir un monto adicional equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese último valor.

Por ejemplo, el objetivo del mecanismo es que el ingreso final no quede por debajo de los $505.748,51 establecidos como referencia para quienes están comprendidos en este rango.

Esto significa que un jubilado con un haber ligeramente superior a la mínima no necesariamente recibirá los $70.000 completos.

El cálculo se realiza sobre la diferencia entre el haber que corresponde cobrar y el piso fijado con el refuerzo.

De esta forma, el sistema contempla tres escenarios diferentes: quienes reciben el bono completo, quienes acceden a un complemento proporcional y quienes quedan fuera del beneficio por superar el límite establecido.

Quiénes quedan afuera del refuerzo

El bono extraordinario está destinado a los beneficiarios que se encuentran dentro del rango determinado por la normativa.

Por eso, quienes tengan un haber actualizado que, una vez considerado el esquema correspondiente, supere los $505.748,51, no recibirán el refuerzo de $70.000.

La misma situación alcanza a quienes cobran prestaciones significativamente superiores, entre ellos los titulares de la jubilación máxima.

Para octubre de 2026, el haber máximo queda establecido en $2.932.174,86.

La diferencia entre este monto y la jubilación mínima muestra la amplitud existente dentro de la escala de haberes previsionales. Mientras el ingreso mínimo se complementa con el refuerzo extraordinario, las prestaciones que superan el límite fijado no reciben este adicional.

Por eso, para conocer cuánto cobrará cada persona durante octubre no alcanza con observar el porcentaje de aumento: también es necesario verificar el tipo de prestación y si corresponde o no el bono.

Los valores de la PUAM y las Pensiones No Contributivas

El nuevo esquema también alcanza a quienes reciben prestaciones diferentes de la jubilación ordinaria.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber actualizado para octubre será de $348.598,80.

Con el bono extraordinario de $70.000, el monto total ascenderá a:

$348.598,80 + $70.000 = $418.598,80.

En tanto, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez tendrán un haber de $305.023,95.

Al incorporar el refuerzo extraordinario, el total será de:

$305.023,95 + $70.000 = $375.023,95.

Estos valores permiten identificar cuánto representa el refuerzo dentro del ingreso mensual de cada prestación.

Para los beneficiarios que cobran las prestaciones más bajas, la suma adicional tiene un peso significativo sobre el total recibido durante el mes.

Cómo consultar el recibo de haberes de ANSES

Los jubilados y pensionados pueden consultar la información correspondiente a su liquidación a través de los canales digitales de ANSES.

Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, es posible consultar información relacionada con la prestación y verificar los datos correspondientes al período de pago.

La consulta resulta especialmente útil durante los meses en los que existe una actualización de haberes o un refuerzo extraordinario, ya que permite identificar por separado los conceptos que componen la liquidación.

En octubre, el beneficiario podrá comprobar de esta manera el haber actualizado y, cuando corresponda, el importe correspondiente al bono.

Qué deben hacer quienes quieren jubilarse

Además de definir los valores que cobrarán los actuales jubilados, ANSES mantiene habilitados los canales para que las personas que reúnen las condiciones previsionales puedan iniciar el trámite de jubilación.

Como regla general, para acceder a una jubilación ordinaria se requiere cumplir con 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres, además de contar con 30 años de aportes registrados, de acuerdo con las condiciones correspondientes.

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, se debe consultar la Historia Laboral, disponible dentro del apartado correspondiente al trabajo.

Este paso es importante porque permite comprobar si los períodos laborales y los aportes aparecen correctamente registrados en el sistema.

Qué hacer si faltan aportes en la Historia Laboral

Puede ocurrir que algunos períodos de trabajo no figuren correctamente en la base de datos de ANSES.

En esos casos, es recomendable reunir documentación que permita acreditar esos períodos.

Entre los documentos que pueden utilizarse como respaldo se encuentran certificaciones de servicios, recibos de sueldo, documentación relacionada con la obra social y otros comprobantes laborales.

También puede ser necesario presentar una declaración jurada o la documentación que corresponda según la situación particular del trabajador.

Dentro del trámite previsional aparece además el Formulario 6.18, correspondiente a la solicitud de prestaciones previsionales.

La documentación debe ser presentada de acuerdo con los requisitos establecidos para cada caso.

Cómo solicitar un turno para iniciar la jubilación

Después de revisar la historia laboral y reunir la documentación necesaria, quienes deban realizar el trámite presencial pueden solicitar un turno en ANSES.

La gestión puede iniciarse mediante los canales oficiales del organismo.

El día de la cita, el solicitante debe concurrir a la oficina asignada con su Documento Nacional de Identidad (DNI) original y la documentación requerida para acreditar los períodos laborales que no aparezcan registrados.

La revisión previa de la Historia Laboral permite detectar posibles inconvenientes antes de iniciar formalmente el trámite.

Por eso, verificar los datos con anticipación puede resultar útil para reunir las constancias necesarias y evitar que falte documentación al momento de la presentación.

El nuevo piso previsional de octubre

El dato que concentra la atención de los jubilados durante este período es el nuevo ingreso mínimo con refuerzo.

A partir de octubre, la combinación entre el haber actualizado de $435.748,51 y el bono de $70.000 lleva el ingreso de quienes cobran la mínima a $505.748,51.

La actualización también modifica los valores de las restantes prestaciones previsionales y establece un nuevo esquema de ingresos para PUAM y PNC.

De esta manera, el panorama de octubre queda determinado por dos componentes principales: la actualización mensual de los haberes y el refuerzo extraordinario para los beneficiarios alcanzados.

Para conocer el importe exacto que recibirá cada persona, será necesario considerar qué prestación percibe, cuál es su haber actualizado y si se encuentra dentro del rango que permite acceder al bono completo o al complemento proporcional.

En definitiva, octubre de 2026 llega con una nueva actualización de las jubilaciones de ANSES y con la continuidad del bono extraordinario de $70.000, lo que fija un nuevo piso de referencia para quienes perciben los haberes previsionales más bajos.

La jubilación mínima queda en $435.748,51, mientras que con el refuerzo el ingreso puede alcanzar los $505.748,51. En paralelo, la PUAM llegará a $418.598,80 con bono y las PNC alcanzarán $375.023,95, mientras que la jubilación máxima se ubicará en $2.932.174,86.

Los beneficiarios pueden consultar su liquidación individual a través de Mi ANSES, donde podrán verificar los conceptos correspondientes al pago de octubre.