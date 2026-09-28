ANSES: cuánto se cobra por hijo y cuáles son los nuevos límites de SUAF en octubre

ANSES: cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar SUAF

Con la actualización de octubre, el límite general de ingresos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares será de $6.419.726 por grupo familiar.

A su vez, el tope individual será de $3.209.863 brutos mensuales por integrante.

Por lo tanto, para determinar si corresponde el beneficio se deben considerar tanto los ingresos totales del grupo familiar como el límite individual establecido por ANSES.

El incremento aplicado es del 1,66%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente para las asignaciones familiares.

Cuánto se cobra por hijo en octubre de 2026

El monto de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Familiar Prenatal varía de acuerdo con los ingresos del grupo familiar.

Desde octubre, los valores generales serán:

Hasta $1.212.301: $78.304 por hijo.

$78.304 por hijo. De $1.212.301,01 a $1.777.957: $52.821 por hijo.

$52.821 por hijo. De $1.777.957,01 a $2.052.708: $31.949 por hijo.

$31.949 por hijo. De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.487 por hijo.

De esta manera, cuanto menor sea el ingreso del grupo familiar dentro de los rangos establecidos, mayor será el monto de la asignación correspondiente.

Asignación por hijo con discapacidad

Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, los montos generales también se actualizaron desde octubre.

Los valores serán de:

$254.943 para el primer rango.

para el primer rango. $180.358 para el segundo rango.

para el segundo rango. $113.829 para el tercer rango.

En este caso, la normativa establece condiciones particulares y no se aplica el tope general de ingresos del grupo familiar de la misma manera que para la asignación por hijo.

ANSES: cuánto pagan por nacimiento, adopción y matrimonio

La actualización de octubre también alcanza a las Asignaciones Familiares de Pago Único, que se otorgan ante determinados acontecimientos familiares.

Los nuevos valores son:

Nacimiento: $91.273.

$91.273. Adopción: $545.685.

$545.685. Matrimonio: $136.662.

Para acceder a estas prestaciones se mantiene el límite de $6.419.726 de ingresos del grupo familiar, además de los demás requisitos establecidos por ANSES para cada beneficio.

Las asignaciones familiares alcanzan, entre otros, a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la prestación por desempleo, jubilados y pensionados del SIPA y veteranos de guerra, siempre que cumplan con las condiciones correspondientes.

Para establecer el ingreso del grupo familiar, ANSES contempla los ingresos de sus integrantes de acuerdo con las reglas específicas previstas para cada régimen y prestación.